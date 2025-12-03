Újdonságokkal nyitnak a sípályák – eddig bőkezű a tél a szomszédunkban

Az idei tél eddig bőkezűnek bizonyult: már novemberben összefüggő hótakaró borította a hegyvidéki területeket, ami ideális feltételeket teremtett a síszezon kezdetéhez. A hagyományoknak megfelelően elsőként Jasná nyitott meg, és vele egy időben Donovaly is – november 29-én, szombaton. A legtöbb központ december közepéig megkezdi a működést.

A hangulat optimista a szlovákiai sípályák üzemeltetői között. Az ország adottságai lehetővé teszik mintegy 80 síközpont működését, több mint 450 felvonóval. Az elmúlt évben több tízmillió eurót fordítottak fejlesztésekre, főként a hóágyúzás modernizálására és automatizálására. Ennek eredményességét már a tavalyi szezon is bizonyította: bár kevés volt a természetes hó, a hideg éjszakák során jó minőségű mesterséges havat tudtak előállítani, ami magas látogatottságot hozott.

A felvonóüzemeltetők szövetségének képviselője, Bohuš Hlavatý szerint idén nemcsak a hazai síelők, hanem sok lengyel és cseh vendég is érkezhet a Tátrába. A karácsonyi és újévi időszakra a foglalások már most gyorsan telnek. Hlavatý ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a tavalyi áfaemelés komoly aggodalmat keltett a síközpontok és a régióban dolgozók körében.

A központok összesen 8,5 millió euróval több áfát fizettek be, amit inkább fejlesztésekre lehetett volna fordítani. Ennek ellenére a legtöbb helyen nem emelték a jegyárakat, vagy csak minimális mértékben.

A síelők számára továbbra is a korai online jegyvásárlás jelenti a legnagyobb megtakarítást. A Gopass rendszerben például a szezonbérlet november végéig 519 euróba került, decemberre viszont már 629 euróra emelkedett. Egy felnőtt egész napos jegy online 51 euró, míg a pénztárnál 65 euró. A gyerekjegyek ára is hasonló különbséget mutat: interneten keresztül 36 euró, a helyszínen 46.

Jasnán jelenleg kiválóak a hóviszonyok, a völgyben 30, a hegytetőn 60 centiméteres a hóréteg. A központ több újdonsággal is készül: megnyílt egy skicross pálya döntött kanyarokkal és ugratókkal, valamint a legkisebbek számára egy modern síoktató terület.

A Tatry Mountain Resorts tájékoztatása szerint a Magas-Tátrában is indul a szezon: Csorba-tón december 6-án, Tátralomnicon pedig december 13-án nyitnak a pályák. A látogatókat itt is újdonságok várják, például egy új, nyolcszemélyes ülőlift a Medvedia kopára, valamint a látványos Tatras Tower kilátó. A Tarajkán az adventi hétvégéken karácsonyi vásárokat is tartanak.