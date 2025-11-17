ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje beszédet mond a Bitcoin 2024 elnevezésű konferencián a Tennessee állambeli Nashville-ben 2024. július 27-én. Az elnökválasztást november 5-én tartják az Egyesült Államokban.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Donald Trump az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát követeli a képviselőháztól

Infostart / MTI

Az elnök azért biztatja a republikánus képviselőket, hogy szavazzanak a dokumentumok nyilvánosságra hozatala mellett, mert szerinte nekik nincs semmi rejtegetni valójuk, nem üthetik meg a bokájukat.

Az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala melletti szavazásra szólította fel Donald Trump amerikai elnök a képviselőház republikánus tagjait.

„Ahogy péntek este az Air Force One fedélzetén a «Fake News Médiának» elmondtam, a képviselőház republikánusainak az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala mellett kell szavazniuk, mert nincs rejtegetnivalónk,

és ideje továbblépni radikális baloldali őrülteknek erről a demokrata átveréséről, amelynek célja elterelni a figyelmet a Republikánus Párt nagy sikeréről, beleértve a demokraták kormányzati leállítása elleni legutóbbi győzelmünket” – írta Trump a Truth Social platformon vasárnap.

A fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször elítélt Jeffrey Epstein üzletember 2019-ben 66 évesen halt meg egy New York-i börtönben, a hatóságok közlése szerint öngyilkos lett.

Donald Trump már a kampánya során ígéretet tett az akták nyilvánosságra hozatalára, és a saját táborában is egyre hangosabbak a teljes nyilvánosságra hozatal iránti követelések. Most azt írta, hogy az ügyészség már eddig is több tízezer oldalnyi ügyiratot nyilvánossá tett az ügyről, és fontos beosztású demokraták Epsteinhez fűződő viszonyát is vizsgálja.

„Az Epstein-csapda valójában a demokratákon átok, nem rajtunk”

– tette hozzá. Úgy vélte továbbá, hogy „senki sem foglalkozott Epsteinnel, amíg élt, és ha a demokratáknak lenne bármi érdemi a birtokukban, már közzétették volna” a republikánusok legutóbbi választási sikere előtt.

„Fütyülök rá! Azzal foglalkozom, hogy a republikánusok visszatérjenek a lényegre, a gazdaságra” – írta bejegyzésében Donald Trump.

