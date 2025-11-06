ARÉNA - PODCASTOK
Close up low angle view cropped shot of a man riding electro scooter at the street.
Nyitókép: Wpadington/Getty Images

Meghúzta az e-rolleres KRESZ-változást Szlovákia, sőt!

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Jelentős változások várhatók a közlekedésben Szlovákiában – az autósokat és a rollereseket egyaránt érintik, sok változás célozza a kerékpárosok és a gyalogosok védelmét, emelkednek a büntetések, és az ismételten szabálytalankodók nagy tortúrának teszik ki magukat.

Szigorúbb szabályok, magasabb büntetések és biztonságosabb közlekedés – átfogóan módosul a közúti közlekedésről szóló törvény Szlovákiában. A Fico-kormány szerdán hagyta jóvá a belügyminisztérium javaslatát, amely több ponton is megváltoztatja az autóvezetés és a közúti ellenőrzések szabályait északi szomszédunknál.

A jogszabály-módosítás célja a biztonságosabb közlekedés az utakon. Patrik Krauspe belügyi államtitkár szerint ehhez a legsebezhetőbbek, vagyis a gyalogosok és kerékpárosok védelmét kell megerősíteni, valamint szigorúbban fellépni a súlyos szabálysértők ellen.

Tavaly több mint 11 500 közúti baleset történt Szlovákiában, melyekben 262 ember vesztette életét, köztük 67 gyalogos és 22 kerékpáros vagy rolleres. A változtatások részei a kormány programjának, és illeszkednek az úgynevezett Vision Zero stratégiához, amely szerint 2050-re nullához közeli szintre kell csökkenteni a halálos balesetek számát.

Az önkormányzatok nagyobb hatásköröket kaphatnak bizonyos szabálysértések terén, amelyeket eddig csak az állami rendőrség bírálhatott el. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a települések saját sebességmérőikkel rögzíthetik és bírságolhatják a szabálysértéseket, például a gyorshajtást, a piros lámpán való áthajtást vagy a stoptábla figyelmen kívül hagyását. Újdonság, hogy

  • a jármű tulajdonosa nem bújhat ki a felelősség alól azzal, hogy megnevezi, ki vezette az autót,
  • viszont a bírságot továbbra is behajthatja rajta.
  • A gyalogos már akkor is elsőbbséget élvez majd, ha nyilvánvalóan készül átkelni a zebrán, de továbbra sem léphet le hirtelen.
  • Az autósoknak a gyalogátkelőhöz közeledve lassítaniuk kell, és fokozott figyelmet tanúsítaniuk.
  • Az elektromos rollerek nem közlekedhetnek a járdán, kivéve, ha ezt jelzőtábla engedélyezi. Legfeljebb 25 kilométer per órás sebességgel haladhatnak, ülés nem lehet rajtuk, és gyártói adattáblával kell rendelkezniük. A szabálytalan eszköz használata súlyos kihágásnak számít majd.

Továbbá

A gyorshajtás továbbra is a balesetek egyik fő oka, ezért a büntetések szigorodnak. Aki lakott területen 31 kilométerrel, vagy azon kívül 41 kilométerrel lépi túl a sebességhatárt, 250-től 800 euróig terjedő bírságra számíthat, és akár el is vehetik a jogosítványát. Eddig ugyanez a büntetés csak sokkal nagyobb, 51 és 61 kilométeres sebességtúllépésnél járt.

Aki egy éven belül háromszor súlyosan megszegi a szabályokat, annak pszichológiai rehabilitációs programon kell részt vennie, majd újra elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie. A negyedik hasonló eset után kötelező orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat következik.

További kisebb változások is jönnek:

az alkohol- és drogfogyasztás tilalma a jövő évtől a motorkerékpáros utasaira is vonatkozik, 15 éves korig pedig engedélyezett lesz a kerékpározás a járdán.

Az új szlovák KRESZ-szabályok 2026. május elsején lépnek hatályba.

