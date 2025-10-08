ARÉNA - PODCASTOK
Az életéért küzd a brutálisan megkéselt polgármester – politika helyett a család lehet a háttérben

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Szerdán még mindig az életéért küzdött az a német polgármester, aki brutálisan megkéseltek. Újabb fejlemény, hogy a rendőrség megbilincselve vitte el a nő fiát.

Németország-szerte sokkot váltott ki és külföldön is hír lett belőle: az észak-rajna-vesztfáliai Herdecke város frissen megválasztott polgármesterét legkevesebb 13 késszúrással megsebesítették – az első híradások szerint az utcán.

Az 57 éves szociáldemokrata politikust, Iris Stalzert szeptermber 28-án választották meg a 23 ezer lakost számláló város élére. A protokoll szerint november 1-én venné fel hivatalát. Friedrich Merz német kancellár „borzalmas tettnek” nevezte a történteket. „Aggódunk a megválasztott polgármester életéért és gyors felépülésében reménykedünk” – mondta, az eset gyors kivizsgálását ígérve.

A kancellár reakciója annak is köszönhető, hogy kedden még fennállt a gyanú, hogy politikai színezete lehet a cselekménynek. Szerdára a rendőrség és a helyi média már azt említette, hogy az eset nem az utcán történt – ahonnan a nő úgymond hazavonszolta magát –, hanem az otthonában és családi szálat vizsgálnak.

A megválasztott polgármester 15 éves, örökbefogadott fiát megbilincselve és „a tárgyi bizonyítékokat védő overallban” vitték el a rendőrök – írta a Bild című bulvárlap, amely ezt egy fotóval is illusztrálta. A támadás idején a nő 17 éves, örökbefogadott lánya is a házban tartózkodott. A hírek szerint maguk a gyerekek hívtak mentőt.

A lap azt is közölte, hogy folyik a két gyerek kihallgatása. Az első hírek arról szóltak, hogy a polgármestert legkevesebb 13-szor szúrták meg és olyan súlyos állapotban volt, hogy mentőhelikopterrel vitték el.

Egy 62 éves szomszéd azt mondta, hogy félórával korábban hallotta, hogy anya és fia veszekednek és hogy szabályosan üvöltöttek egymásra. Korábban viszont a lánya fenyegette meg – állította.

A Westfalenpost című helyi lap szerint Stalzer asszony, amikor a támadás után még egy ideig az eszméleténél volt, azt mondta „tudja, ki volt az elkövető, de nem akart többet elárulni”.

Lapinformációk szerint nyáron egyszer már rendőrt kellett hívni egy családi veszekedés miatt, akkor állítólag a lány szegezett kést az anyjára.

Az eset előzménye, hogy a Ruhr-vidéken, Dortmund közelében fekvő városban a második választási fordulóban győzte le a szociáldemokrata jelölt CDU emberét. Tudósítók szerint az észak-rajna-vesztfáliai regionális választási kampány különösen durva hangnemű volt. Egy közelmúltbeli német tanulmány szerint az ottani politikusok több mint fele – 60 százaléka – legalább egyszer átélt valamiféle erőszakot. Egyötödük azt mondta, hogy emiatt kevésbé szívesen mutatkozik a nyilvánosság előtt.

2019-ben lelőttek egy konzervatív politikust, 2015-ben pedig egy nappal megválasztása előtt megkéselték Köln polgármesterét. Henriette Reker túlélte az esetet, és azóta is vezeti a várost.

24 ÓRA
