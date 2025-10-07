ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 7. kedd Amália
Nyitókép: Pixabay

Megkéselték a polgármestert - új információk a szörnyű esetről, teljes döbbenet Németországban

Infostart / MTI

Életveszélyes állapotban szállították kórházba kedden egy nyugat-németországi város frissen megválasztott polgármesterét, Iris Stalzert, akit az otthonában ért késes támadás.

A Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusát Herdecke településen választották polgármesterré szeptember végén.

Biztonsági források szerint az 57 éves Stalzert több helyen megszúrták, a nevelt gyermekei találtak rá herdeckei lakásában és értesítették a rendőrséget.

A rendőrség és ügyészség szerint a nyomozók jelenleg abból indulnak ki, hogy családi hátterű erőszakcselekmény történhetett. Hozzátették, hogy a jelenlegi ismereteik szerint nincs arra utaló jel, hogy politikai indíttatása lett volna a történteknek.

A 15 és 17 éves fiatalok szerint nevelőanyjukat megtámadták. Később a hatóságok a gyerekeket meghallgatásra, a nyomok biztosítása és a tényállás tisztázása érdekében a rendőrségre vitték, és az esti órákban még nem távozhattak.

A rendőrség szóvivője nem válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy a kiskorúak egyikét, vagy mindkettőjüket tanúként, vagy esetleg gyanúsítottként kezelik-e.

A városban nagyszabású rendőrségi akció indult a bűncselekményt követően.

Friedrich Merz német kancellár az X-en gyalázatos bűntettnek nevezte a támadást, és azt írta, aggódnak Iris Stalzer életéért, és remélik, hogy a politikus teljesen felépül majd sérüléseiből.

