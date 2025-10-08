Kiderült, ki késelte meg a német polgármestert, a pince lett a megoldás kulcsa

Lánya késelhette meg az Észak-Rajna–Vesztfália tartományban található Herdecke újonnan megválasztott polgármesterét.

Mint a FAZ-ra hivatkozva a Telex írja, az 57 éves szociáldemokrata Iris Stalzer otthoni megtámadásával kapcsolatban először politikai merényletre gyanakodtak a keddi támadás után, aztán a hatóságok rájöttek: családi konfliktus állhat a háttérben, a ház pincéjében találtak olyan nyomokat, amely a politikus két örökbefogadott gyerekére terelte a gyanút, őket be is vitték az egyenruhások.

A politikus, miután a késelés után jobban lett, maga vallott lánya ellen, a nyomok pedig megerősítették, amit mondott.

A 17 éves lány fogságban várakozik, várhatóan a gyámhatósághoz kerül testvérével együtt.

Indítékról egyelőre nem tudni. A két gyereket adoptálta a politikus. Korábbi német sajtóhírek szerint nyáron már családi botrány miatt ki kellett hívni a rendőrséget, a lány állítólag kést szegezett az édesanyjára. A rendőrség közlése szerint viták korábban is előfordultak a családban, és mindkét gyereknek volt már dolga a rendőrséggel.