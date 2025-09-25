„Személyisége teljesen megváltozott” – Börtönben marad a rettegett sorozatgyilkos

Továbbra is börtönben marad Szlovákia egykori maffiavezére, az életfogytiglani szabadságvesztését töltő Mikuláš Černák. A bíróság szerdai döntése egyelőre nem jogerős, mivel a védelem fellebbezett. A közel 30 ember meggyilkolásáért személyesen felelős korábbi maffiafőnök – egy rövidebb megszakítással –1997 óta ül börtönben. A bíróság szerint

nem várható, hogy szabadlábra helyezése után Černák rendezett életet élne,

mivel a súlyos bűncselekményeket rendkívüli kegyetlenséggel követte el.

Mikuláš Černák neve a szlovák maffia szimbólumává vált, életéről és bűntetteiről könyv és mozifilm is készült, ügyei körül a mai napig élénk társadalmi és jogi vita folyik. Több gyilkosságot saját kezűleg követett el 1994 és 1997 között. Hat ember meggyilkolásáért és egy tervezett gyilkosságért ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre 2009-ben, de a vádak szerint a börtönből is adott ki parancsokat, és irányította az embereit.

Mikuláš Černák feltételes szabadlábra helyezését a Restart – Új Élet Polgári Társulás kezdeményezte. Az elítélt tavaly azt kérte a bíróságtól, úgy tekintsen az indítványra, mintha azt ő is benyújtotta volna személyesen, egyben ismét kijelentette, megbánta az általa elkövetett bűnöket. Černák szerdán a bíróságon leszögezte, tisztában van azok súlyosságával. Köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a visszailleszkedési programban.

„Ha esélyt kapok arra, hogy szabadon éljek, törvénytisztelő polgárként fogok viselkedni és példát mutatni másoknak” – tette hozzá, majd mindenkitől bocsánatot kért, akinek tetteivel ártott.

Mikuláš Černák ügyvédei szerint védencük

minden feltételt teljesített a szabadlábra helyezéséhez.

Jogi képviselői szerint a szakértői vélemények alapján nem fenyeget, hogy az elítélt a börtön elhagyása után újabb bűncselekményeket kövessen el. Hangsúlyozták, hogy Černák sosem szenvedett mentális betegségekben, de szabadlábra helyezése után szakszerű pszichológiai segítséget is nyújthatnak neki. Ügyvédei rámutattak, hogy az elítélt a

magaviselete miatt több dicséretet és kedvezményt kapott a börtönben,

dolgozhat, és

kapcsolatot tarthat a külvilággal,

a személyisége pedig teljesen megváltozott.

Monika Brodanská, a Nagyszombati Járási Ügyészség ügyésze viszont a szerdai tárgyalási napon záróbeszédében a kérvény elutasítását javasolta a bíróságnak, amely eleget tett a kérésnek, és nem engedélyezte, hogy az egykori maffiavezér kiszabaduljon a börtönből.

Az ügyész kiemelte, hogy

a Restart – Új Élet Polgári Társulás Černákén kívül még soha semmilyen szabadlábra helyezési kérelmet nem nyújtott be,

és a társulás tevékenysége „szöges ellentétben áll” mostani kezdeményezésével. Hozzátette, hogy a PT alapszabályába csak nemrég került be az elítéltek visszailleszkedésének segítése. Hangsúlyozta, hogy a szakértői vélemények szerint az elítélt agresszív, impulzív személy és hajlamos a manipulálásra.

„Az ügyében hozott ítéletek alapján 28 ember megölésében minden kétséget kizáróan részt vett, és a gyilkosságok többségét személyesen ő követte el. Alattomos, brutális kivégzésekről beszélünk” – jegyezte meg az ügyész. Szerinte Mikuláš Černák börtönben tanúsított megfelelő magaviselete csak annak tudható be, hogy elérje a szabadlábra helyeztetését.