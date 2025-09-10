Bajban a brit Munkáspárt nagyágyúja Epstein barátsága miatt

A briteknél is botrányt kavart Jeffrey Epstein most kiadott születésnapi emlékkönyve, amelyben többek között egy Donald Trump elnöknek tulajdonított, de a Fehér Ház által tagadott zaftos üzenet is található.

Londonban Peter Mandelson – Lord Mandelson –, az ország washingtoni nagykövete és egykori miniszterelnök-helyettese került célkeresztbe, aki az emlékkönyvben „legjobb haverjának” nevezte a befolyásos ügyfeleinek kiskorú lányokat kiközvetítő Epsteint.

Epstein közeli barátja volt, de most már sajnálja

„Egyszer egy intelligens, szellemes, rejtélyesnek mondott férfi landolt az életemben. Bárhol is legyen a világon, a legjobb haverom marad. Boldog Születésnapot, Jeffrey! Szeretünk!” – áll az Epstein volt barátnője, a 20 évre bebörtönzött Ghislaine Maxwell által összeállított könyvben. A nőt gyerekek szexuális tevékenységre közvetítése miatt ítélték el.

Mandelson az őt az utcán faggató riportereknek először nem akart válaszolni, majd azt mondta: „Bárcsak soha nem találkoztam volna vele.” Tagadja, hogy tudott volna bármely bűncselekményéről.

A 2003-ban, a pénzember 50. születésnapjára készült könyvben látható Mandelson fotója, amelyen fürdőköpenyben ül és beszélget Epsteinnel, egy másik képen pedig a „szeretünk” felirat szerepel.

A 238 oldalas könyvet hétfőn hozta nyilvánosságra az amerikai Kongresszus felügyeleti bizottsága.

„Nem tudott” a bűncsekelményekről a brit politika titánja

Az üzletember volt házvezetője szerint a későbbi nagykövet 2002-ben volt a vendége és közel egy hetet töltött nála. Később kiderült, hogy akkor már javában folytak az Epstein által vezényelt, kiskorú lányok kárára elkövetett szexuális bűncselekmények.

A briteknél azért szólt ekkorát Mandelson érintettsége, mert

Tony Blair kormányzásának éveiben ő volt a munkáspárti kormány nagyhatalmú és a konzervatív oldalon gyűlölt szürke eminenciása.

A Sky News a brit politika évtizedeken át meghatározó titánjának nevezi, akinél „nincs összhang a megjegyzései és az Epsteinnek írt levele közt”.

Maga Mandelson is elismerte a pedofília miatt elítélt és a börtönben holtan talált Epsteinnel való korábbi barátságát, de két éve már azt mondta, nagyon sajnálja, hogy bemutatták neki. „Nem hiszem, hogy megneveznének az Epstein-iratokban. Volt köztünk sok levelezés, és mélységesen sajnálom, hogy találkoztam vele, hogy bemutattak neki. Nem tudom átírni a történelmet. Őszinte együttérzésemet fejezem ki azoknak, akiket ő kiközvetített, és igen, elfogadom, hogy túlságosan sokáig álltam vele kapcsolatban” – mondta egy interjúban.

A nagykövet megjegyezte: Epstein talán azért nem mutatott be neki nőket, mert ő meleg férfi.

Hatalmas üzletet hoztak össze

A JPMorgan Chase Bank két évvel ezelőtti feljegyzése szerint Epstein „különösen szoros viszonyt” ápolt Mandelsonnal, akit „Petie”-nek nevezett és aki az anyag szerint 2009-ben – akkor a Gordon Brown-kormány üzleti minisztereként – Epstein New York-i otthonában vendégeskedett. Az üzletember ekkor töltötte első, 18 hónapos börtönbüntetését.

A Telegraph szerint Epstein szabadon engedése után Mandelson egy egymilliárd fontos üzeletet hozott össze a segítségével, amelyben egy állami kézben lévő brit bank által birtokolt céget adtak el a JP Morgannek.

"Mondjon le!"

Epstein áldozatai és egyes munkáspárti képviselők is Mandelson leváltását követelik. A konzervatív árnyékkormány közlekedési főfelelőse, Richard Holden azt mondta, hogy Mandelsonnak és főnökének „nagyon komoly kérdésekre kell válaszolnia”, mert a miniszterelnök tudott ezekről a dolgokról, mielőtt kinevezte volna Mandelsont nagykövetnek.

Sir Keir Starmer munkáspárti kormányfő azonban teljes bizalmáról biztosította a diplomatát, és méltatta azt, hogy sikerült megerősítenie a Donald Trump elnökkel fenntartott kapcsolatot és a brit–amerikai viszonyt – mindez azért is vívmány, mert ideológiai szempontból a felek a politikai ring ellentétes oldalain találhatók.

Mandelsonnak az Epstein-botrányhoz kapcsolása újabb fejfájás ugyanakkor Starmernek helyettese és potenciális utódja lemondása után. Angela Raynernek azért kellett távoznia, mert nem fizette meg a teljes illetéket egy drága ingatlan megvásárlása után, mert úgy állította be, hogy az nem a fő otthona volt.

Trump közben a jövő héten érkezik állami látogatásra Nagy-Britanniába, és a vizitre árnyékot vethet a folytatódó Epstein-ügy.