WASHINGTON, DC - FEBRUARY 26: British Prime Minister Keir Starmer (R) talks with Britains ambassador to the United States Peter Mandelson during a welcome reception at the ambassadors residence on February 26, 2025 in Washington, DC. British Prime Minister Keir Starmer is on his first visit to Washington since US President Donald Trump returned to the White House. Starmers trip comes shortly after he announced an increase in UK defence spending, ostensibly as a signal to Trump that the UK is prepared to bolster Europes security, and as he aims to broker a fair peace deal for Ukraine amid Trumps warming relations with Russia. (Photo by Carl Court/Getty Images)
Nyitókép: Carl Court/Getty Images

Bajban a brit Munkáspárt nagyágyúja Epstein barátsága miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Londonban masszív belpolitikai hullámokat vet, hogy baráti viszonyt ápolt a pedofília miatt elítélt néhai Jeffrey Epsteinnel a szigetország washingtoni nagykövete. Ő azonban tagadja, hogy köze lett volna az üzletember cselekményeihez.

A briteknél is botrányt kavart Jeffrey Epstein most kiadott születésnapi emlékkönyve, amelyben többek között egy Donald Trump elnöknek tulajdonított, de a Fehér Ház által tagadott zaftos üzenet is található.

Londonban Peter Mandelson – Lord Mandelson –, az ország washingtoni nagykövete és egykori miniszterelnök-helyettese került célkeresztbe, aki az emlékkönyvben „legjobb haverjának” nevezte a befolyásos ügyfeleinek kiskorú lányokat kiközvetítő Epsteint.

Epstein közeli barátja volt, de most már sajnálja

„Egyszer egy intelligens, szellemes, rejtélyesnek mondott férfi landolt az életemben. Bárhol is legyen a világon, a legjobb haverom marad. Boldog Születésnapot, Jeffrey! Szeretünk!” – áll az Epstein volt barátnője, a 20 évre bebörtönzött Ghislaine Maxwell által összeállított könyvben. A nőt gyerekek szexuális tevékenységre közvetítése miatt ítélték el.

Mandelson az őt az utcán faggató riportereknek először nem akart válaszolni, majd azt mondta: „Bárcsak soha nem találkoztam volna vele.” Tagadja, hogy tudott volna bármely bűncselekményéről.

A 2003-ban, a pénzember 50. születésnapjára készült könyvben látható Mandelson fotója, amelyen fürdőköpenyben ül és beszélget Epsteinnel, egy másik képen pedig a „szeretünk” felirat szerepel.

A 238 oldalas könyvet hétfőn hozta nyilvánosságra az amerikai Kongresszus felügyeleti bizottsága.

„Nem tudott” a bűncsekelményekről a brit politika titánja

Az üzletember volt házvezetője szerint a későbbi nagykövet 2002-ben volt a vendége és közel egy hetet töltött nála. Később kiderült, hogy akkor már javában folytak az Epstein által vezényelt, kiskorú lányok kárára elkövetett szexuális bűncselekmények.

A briteknél azért szólt ekkorát Mandelson érintettsége, mert

Tony Blair kormányzásának éveiben ő volt a munkáspárti kormány nagyhatalmú és a konzervatív oldalon gyűlölt szürke eminenciása.

A Sky News a brit politika évtizedeken át meghatározó titánjának nevezi, akinél „nincs összhang a megjegyzései és az Epsteinnek írt levele közt”.

Maga Mandelson is elismerte a pedofília miatt elítélt és a börtönben holtan talált Epsteinnel való korábbi barátságát, de két éve már azt mondta, nagyon sajnálja, hogy bemutatták neki. „Nem hiszem, hogy megneveznének az Epstein-iratokban. Volt köztünk sok levelezés, és mélységesen sajnálom, hogy találkoztam vele, hogy bemutattak neki. Nem tudom átírni a történelmet. Őszinte együttérzésemet fejezem ki azoknak, akiket ő kiközvetített, és igen, elfogadom, hogy túlságosan sokáig álltam vele kapcsolatban” – mondta egy interjúban.

A nagykövet megjegyezte: Epstein talán azért nem mutatott be neki nőket, mert ő meleg férfi.

Hatalmas üzletet hoztak össze

A JPMorgan Chase Bank két évvel ezelőtti feljegyzése szerint Epstein „különösen szoros viszonyt” ápolt Mandelsonnal, akit „Petie”-nek nevezett és aki az anyag szerint 2009-ben – akkor a Gordon Brown-kormány üzleti minisztereként – Epstein New York-i otthonában vendégeskedett. Az üzletember ekkor töltötte első, 18 hónapos börtönbüntetését.

A Telegraph szerint Epstein szabadon engedése után Mandelson egy egymilliárd fontos üzeletet hozott össze a segítségével, amelyben egy állami kézben lévő brit bank által birtokolt céget adtak el a JP Morgannek.

"Mondjon le!"

Epstein áldozatai és egyes munkáspárti képviselők is Mandelson leváltását követelik. A konzervatív árnyékkormány közlekedési főfelelőse, Richard Holden azt mondta, hogy Mandelsonnak és főnökének „nagyon komoly kérdésekre kell válaszolnia”, mert a miniszterelnök tudott ezekről a dolgokról, mielőtt kinevezte volna Mandelsont nagykövetnek.

Sir Keir Starmer munkáspárti kormányfő azonban teljes bizalmáról biztosította a diplomatát, és méltatta azt, hogy sikerült megerősítenie a Donald Trump elnökkel fenntartott kapcsolatot és a brit–amerikai viszonyt – mindez azért is vívmány, mert ideológiai szempontból a felek a politikai ring ellentétes oldalain találhatók.

Mandelsonnak az Epstein-botrányhoz kapcsolása újabb fejfájás ugyanakkor Starmernek helyettese és potenciális utódja lemondása után. Angela Raynernek azért kellett távoznia, mert nem fizette meg a teljes illetéket egy drága ingatlan megvásárlása után, mert úgy állította be, hogy az nem a fő otthona volt.

Trump közben a jövő héten érkezik állami látogatásra Nagy-Britanniába, és a vizitre árnyékot vethet a folytatódó Epstein-ügy.

