A prágai diplomácia vezetője úgy fogalmazott, szeretnék, hogy a helyreállításban cseh vállalatok is részt vegyenek, és hosszú távon jelen legyenek Ukrajnában.

„Ukrajna támogatása Csehország számára kulcsfontosságú, mert nemcsak Kijevet segíti, hanem Csehország biztonságát is erősíti” – jelentette ki Jan Lipavský cseh külügyminiszter. Elsősorban az egészségügyi ellátás, a vészhelyzeti menedék biztosítása, az oktatáshoz, energiához és fűtéshez való hozzáférés, a mezőgazdasági területek aknamentesítése, valamint a kiberbiztonság terén nyújtott segítség a cél.

Emellett Csehország támogatni kívánja Ukrajna demokratikus átalakulását és az európai uniós normákhoz való közeledését.

Csehország egyebek mellett finanszírozza a korrupcióellenes intézkedéseket, valamint támogatja a civil társadalmat és a szabad médiát.

Jan Lipavský elhatárolódott az orosz külügyminisztérium jelentésétől, amelyben Csehországot, Lengyelországot és a balti államokat azok közé sorolja, amelyek a nácizmust dicsőítik. A jelentés, amelyet az orosz külügyminisztérium múlt héten tett közzé, azt állítja, hogy Csehországban harc folyik a szovjet emlékművek ellen, és hogy Prága megveti a szovjet katonák emlékét. Kritizálja Csehországot amiatt, hogy a Vörös Hadsereg szimbólumait a náci horogkereszthez hasonlítják, és azzal vádolja a cseh hatóságokat, hogy meghamisítják a történelmet, különösen a Szovjetunió második világháborús szerepét illetően.

Ján Lipavský szerint a cseh állampolgárok számára figyelmeztetés lehet, hogy Oroszország Vlagyimir Putyin vezetésével milyen kifogásokat emel ellenünk. „Éppen a „denacifikáció” kitalált legendája mögé bújva folytatja az Orosz Föderáció az ukrajnai területeken zajló háborút, a második világháború óta a legnagyobbat” – jegyezte meg a külügyminiszter, és hozzátette:

„Moszkvának nincs joga ahhoz, hogy megmondja nekünk, hogyan éljünk Európában.”

Lipavský szerint az oroszoknak az emberi jogok szempontjából inkább a saját problémáikra kellene koncentrálniuk, például az elhurcolt 20 ezer ukrán gyermekre. „Söpörjenek a saját portájuk előtt, szüntessék be az agressziót Ukrajna ellen, és hagyjanak fel az Európa elleni gyűlöletkeltő retorikával” – mondta Jan Lipavský.

A Kremlből érkező támadások a cseh diplomácia vezetője szerint megerősítik mindazt, amit a cseh kormány a biztonságról mond. Csehország, Lengyelország és a balti államok az ukrajnai orosz agresszió kezdete óta egyértelműen a megtámadott ország oldalán állnak, és az orosz külügyminisztérium jelentése potenciális célponttá teszi őket az orosz agresszió számára.