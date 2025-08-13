ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Egyre több idős sofőr okoz balesetet, vita indult a jogosítványukról

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csehországban egyre több közlekedési baleset köthető idős sofőrökhöz, ráadásul gyorsabban emelkedik a számuk, mint a fiatal autóvezetők által okozott eseteké. Idén emelték 70 évre az idősek kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatának korhatárát.

A 60 év felettiek tavaly 11 048 balesetet idéztek elő Csehországban, ami 15 százalékos növekedés 2020-hoz képest – derül ki a rendőrségi adatokból. A 18-24 éves korosztály 9448 balesetet okozott, ez 9 százalékkal több, mint három éve – tájékoztatott az iDnes hírportál.

Csehországban ma 160 ezer nyolcvan év feletti sofőrt tartanak nyilván. A számuk fokozatosan nő: két éve 135 ezren, öt éve mintegy 113 ezren voltak. Az összes, közel 7 millió vezetői engedélynek ez csao igen kis része.

De a friss adatok rácáfolnak arra a hiedelemre, hogy a balesetszámok emelkedéséért főként a tapasztalatlan fiatal vezetők felelősek.

Január 1-jétől új szabályozás lépett életbe Csehországban: 70 éves korra emelték az idősek kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatának korhatárát. A vizsgálatot ez után kétévente kell elvégezni. Korábban a 60, majd a 65 éveseknek volt kötelező a szűrés. Az egészségügyi minisztérium azzal indokolta a korhatár emelését, hogy a mai idősebbek gyakran egészségesebbek és aktívabbak, mint a korábbi generációk.

Ha valakinek nincs igazolása, akár a jogosítványát is bevonhatják egy közúti ellenőrzés során. Az orvosi alkalmassági igazolást már nem kell magukkal hordaniuk, mert a nyilvántartásban elérhető lesz ellenőrzéskor.

Jiří Novotný közlekedésbiztonsági szakértő szerint

fontos lenne, hogy az idősek önkritikusan felmérjék, mikor érkeznek el ahhoz a ponthoz, amikor már biztonságosabb lemondani a vezetésről.

A csehországi szakmai szervezetek és a rendőrség egy általános vizsga bevezetésének lehetőségét is mérlegeli, amely segítene időben kiszűrni, ki alkalmas még az autóvezetésre és ki nem.

