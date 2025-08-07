Belendült az Epstein-ügy vizsgálata, Bill Clintont is beidézték

Tovább dagad a Jeffrey Epstein körüli botrány az Egyesült Államokban: a washingtoni kongresszus republikánus vezetésű felügyeleti bizottsága beidézte Bill és Hillary Clintont – a volt elnököt és egykori first ladyt és külügyminisztert – hogy tanúvallomást tegyenek a pedofília miatt elítélt, majd a börtönben holtan talált hírhedt pénzember és a politikai elit közti kapcsolatok ügyében. A volt elnököt október 14-ére, feleségét öt nappal korábbra, október 9-ére rendelték be meghallgatásra.

A bizottság szerint Bill Clinton "saját bevallása szerint" többször is utazott Epstein magángépén 2002 és 2003 között, egyik útján pedig állítólag a lánykereskedelem egy áldozata masszírozta meg – azt állítják, hogy ezt fényképekkel is alátámasztják. Az idézés kiemeli Clinton és Epstein volt élettársa, a jelenleg 20 éves börtönbüntetését töltő Ghislaine Maxwell közti szoros kapcsolatot is: a volt elnök egy 2014-es, szűk körű vacsorán is jelen volt Maxwell társaságában, három évvel azután, hogy a nő neve nyilvánosságra került az emberkereskedelmmel kapcsolatos botrányban.

A volt first ladyt is személyes kapcsolatokkal vádolják: a bizottság szerint a Clinton-család közeli viszonyt ápolt mind Epsteinnel, mind Maxwell-lel. A vádpontok közt az is szerepel, hogy Bill Clinton megpróbálta leállítani egy Vanity Fair-cikk publikálását, amelyben szexuális visszaélések is szóba kerültek volna.

Mindeközben

nyolc volt igazságügyi minisztert is beidéztek,

köztük Merrick Garlandot és William Barrt, a legutóbbi három kormányzat igazságügyi vezetőit.

A minisztérium jelenleg azt mérlegeli, hogy nyilvánosságra hozza-e Ghislaine Maxwell friss kihallgatásának leiratát és hangfelvételét.

Bár sokan Donald Trumpot is összefüggésbe hozták Epsteinnel, a volt elnök tagadja, hogy tudott volna a bűncselekményekről, és állítja: még a botrány kirobbanása előtt megszakította vele a kapcsolatot. Az elnökkel azonban nagy csörtére készül a 90-es éveit taposó Rupert Murdoch médiacézár, a Wall Street Journal gazdája. A lap szerint Trump kétértelmű, szexuális utalásokat tartalmazó rajzot és születésnapi üdvözletet küldött Epsteinnek. Az elnök emiatt beperelte az újságot, amelyet korábban a támogatói közé soroltak.

Ennek ellenére a MAGA-mozgalom számos híve továbbra is az „Epstein-dosszié” nyilvánosságát sürgeti, és az úgynevezett háttérhatalom bizonyítékát látja az ügy állítólagos eltussolásában.

Az Epstein-akták tehát újra a figyelem középpontjába kerültek – és úgy tűnik, a kongresszusi bizottságok a nyári szünetben sem "engedik el" a történetet.