Újra nyitva a kassai állatkert, de letarolta a kasszát a járvány

A kassai állatkert látogatóinak továbbra is ideiglenes korlátozásokat kell betartaniuk, amelyek a szigorított higiéniai intézkedésekhez kapcsolódnak. A belépéskor fertőtlenítő szőnyegen kell áthaladniuk, és kötelező a kézfertőtlenítés is. Ugyanez a szabály érvényes a távozáskor is, ezért az állatkert ennek megfelelően módosította a kapun történő áthaladás feltételeit. Eva Malešová, az állatkert marketingosztályának vezetője hozzátette, hogy az állatkert türelmet kér a kutyás látogatóktól, mivel a négylábú házi kedvenceket egyelőre még nem engedik be.

A korlátozások érintik az állatok etetését is, beleértve az automata tápmorzsák kiosztását. Ez tilos, csakúgy, mint bármilyen közvetlen érintkezés az állatokkal. A száj- és körömfájás vírusra érzékenyebb fajok közelében egy rövid látogatói kerülőútvonalat is kialakítottak. A megerősített higiéniai szabályok továbbra is érvényben vannak az áruszállító járművek közlekedésénél, melyeknek fertőtlenítő átjárón kell áthaladniuk a szolgálati bejárónál. Továbbra is kötelező a munkaeszközök és segédeszközök alapos tisztítása és fertőtlenítése, az állatok szállítása pedig szintén nem engedélyezett.

„A száj- és körömfájás és az azt követő korlátozó intézkedések miatt a kassai állatkert nagyjából 300 ezer eurós pénzügyi veszteséget szenvedett el” – közölte Malešová. Kiemelte, hogy az állatkert a látogatók szempontjából különösen vonzó időszakban volt zárva. Tavaly áprilisban például több mint 26 ezer látogatója volt a létesítménynek.

Az idei húsvéti hétvégén, amikor kellemes volt az időjárás, legalább 10 ezren látogattak volna el az állatkertbe, ami körülbelül 60 ezer eurós bevételt jelentett volna.

A szlovák földművelésügyi minisztérium közben a szlovák bankszövetség képviselőivel egyeztetett annak érdekében, hogy konkrét lépéseket dolgozzanak ki a száj- és körömfájás által érintett gazdák támogatására. Richard Takáč tárcavezető elmondta, hogy egyebek mellett a hitelek törlesztésének halasztásáról, áthidaló és refinanszírozási lehetőségekről, valamint olyan beruházások támogatásáról tárgyaltak, amelyek javítják a gazdaságok biológiai biztonságát.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárca kiemelten fontosnak tartja a bankokkal és az állammal való szoros együttműködést annak érdekében, hogy a gazdák érdemi segítséget kapjanak, és mielőbb folytathassák munkájukat. „Azok a gazdálkodók, akik az állatok leölése miatt minden jövedelmüktől elestek, nemcsak gyors segítségre szorulnak, hanem olyan hosszú távú eszközökre is, amelyek lehetővé teszik számukra a talpra állást. Bízom benne, hogy a bankszektor felelősséget vállal, és olyan megoldásokat kínál, amelyekkel a gazdák visszatérhetnek a stabil termeléshez” – mondta a szlovák földművelésügyi miniszter.