Ezért nem vehet külföldi Ausztráliában ingatlant

„Egy lakhatási válság kellős közepén vagyunk, mert a kormányok harminc éven át nem építettek elég otthont az ausztráloknak. A lépés több ezer ingatlant szabadít fel állampolgárainknak” – közölte Clare O’Neill lakhatási miniszter, amikor bejelentette a rendeletet, amelynek lényege az, hogy az ideglenes tartózkodási engedéllyel rendelkezők, köztük a külföldi diákoknak, de a külföldi tulajdonú cégeknek is betiltják a már megépített ingatlanok megvásárlását 2025. április 1. és 2027. március 31. között. Az időszak végén felülvizsgálják, hogy meg kell-e hosszabbítani a döntést.

Az ötlet eredetileg az ellenzéktől származik, amelynek a lakhatási ügyekért felelős illetékese megjegyezte:

Az ingatlanvásárlási stoppal párhuzamosan szigorítják a telekhasználatra vonatkozó szabályokat is Ausztráliában, azaz, kötelezik a külföldi befektetőket, egy adott időszak alatt hasznosítsák a földeket.

„Ez nem egy varázsrecept, mert nincs varázsrecept, de fontos eleme a Munkáspárt lakhatási programjának” – mondta a miniszter, akinek becslései szerint évente 1800 ingatlan szabadul fel helyi vásárlók részére.

A kérdés az, hogy lenyomja-e az ingatlanárakat, hogy lecsapnak a külföldi vásárlókra. Ágazati szakértők szerint nem, mert a külföldiek amúgy csak egy kis hányadát képezik a régebbi ingatlanok vásárlói körének.

2022-23-ban külföldi befektetők 5360 lakóingatlant vásároltak és ezeknek csak egyharmada volt már megépült lakás vagy ház – írta a hír kapcsán az Independent című lap.

A kormány azonban lépéskényszerben van, mivel Ausztráliában soha nem látott szintet ért el a lakhatási válság miatti elégedetlenség, és ez lehet a májusi választások egyik vezető témája. Felmérések szerint a kormányzó Munkáspárt népszerűtlenebb, mint a konzervatív ellenzék.

a CoreLogic Inc. ingatlantanácsadó cég szerint.

A kormány közelmúltbeli reformjai közben lehetővé tették a résztulajdonlást (azaz, amikor a vásárló csak az ingatlan egy hányadának válik a tulajdonosává, a maradék részre pedig lakbért fizet) és adókedvezményeket adnak az ingatlanfejlesztőknek. Ezzel az a cél, hogy 2030-ra 1,2 millió új otthont építsenek a közel 27 millió lakosú országban.

A radikális jobboldali One Nation (Egy Nemzet) párt szerint a mostani döntés túlságosan megengedő és "a gazdag kínai vevők" ki tudják szorítani az ausztrálokat az ingatlanpiacról. Ezért azt követeli, hogy örökre tiltsák meg a külföldiek számára az ingatlanvásárlást.

When Australians are sleeping on the street, why are we even selling one house to foreigners from countries where Australians can't buy property?



With more than 400,000 homes estimated to be foreign owned in Australia, One Nation would give them two years to sell to an… pic.twitter.com/mMjT0zaxYe