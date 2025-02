Nem akármilyen kínai cég tarol az amerikai Morgan Stanley által befektetésre ajánlottak listáján

Pénzről van szó, tehát ez nem játék – mégis egy kínai játékgyártó cég szerepel a befektetésre ajánlott vállalkozások listáján az amerikai Morgan Stanley bank értékelésében.

A Pop Mart nevű cég által előállított játékokra - köztük van a Szörnyek sorozatban feltűnt rosszcsont elf, Labubu figurája is – hatalmas a kereslet. A Labubu-figurák gyűjtői darabok, ahogy a Netflixen is taroló és eddig 900 millió dollárt termelő kínai animáció, a Ne Zha 2 karaktere is.

A Pop Mart eme játékait a január 30-i kínai premier után szétkapkodták, miután a film olyan kasszasiker lett, hogy megdöntötte a korábbi rekordokat.

Labubuért több millió ázsiai rajongó "őrült meg", köztük a Blackpink nevű K-pop zenekar egyik tagja is. A Kínában, majd külföldön produkált hatalmas eladások nyomán a szellemi jogokat birtokló cég papírjainak értéke 350 százalékot ugrott az év végére a hongkongi tőzsdén.

"Arra számítunk, hogy a globális szellemi jog tulajdonosok a Pop Marthoz fordulnak, ha nyereséget akarnak termelni a márkavédett tartalmaikból" – írták a Morgan Stanley befektetési bank elemzői. Ezzel arra is utaltak, hogy az úgynevezett IP, vagyis intellektuális tulajdon felhasználásával készült termékek komoly profittermelő képességgel rendelkeznek.

A Ne Zha – egy kínai oltalmazó mitológiai alakról mintázott – film úgynevezett "harmadlagos" intellektuális vagyoneszköz, amely csak 15-20 százalékban járult hozzá a Pop Mart bevételeihez, viszont segített a márkának új vásárlók felé nyitnia.

A Kínában a múlt héten közel 900 millió dollárral nyitó, hazai gyártású filmet februárban nyugati országokban is bemutatják.

Mostanra a Pop Mart-papírok a tavaly februárihoz képest 440 százalékkal érnek többet. A Morgan Stanley szerint a cég bevételei a tavaly elért 70 százalékos emelkedés után tovább nőnek. A bevételek Kínán kívüli szegmense 260 százalékkal növekedett.

A Pop Mart által gyártott Ne Zha játékokat a bolti ár háromszorosáért adják-veszik a kínai Vaterán, a Xianyu platformon. A cég a hatalmas keresletre válaszolva most felpörgeti a gyártást. A Labubu-játékok szintén hiánycikké váltak, így egy időre szintén a spekulánsok kedvencévé váltak. Mivel azonban fokozták a gyártását, valamivel visszaesett az értéke.