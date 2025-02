Bolondulnak a kínaiak ezért a meséért

Új mérföldkövet ért el a kínai mozi világa, miután csütörtökön a Nezha 2 című animációs film lett minden idők eddigi legnagyobb nézettségét és bevételét elérő hazai mozifilmje. Az animációs film, mely a 2019-es Nezha című, nagysikerű mozifilm folytatása, a Beacon jegyértékesítő alkalmazás adatai szerint szerdáig több mint 5,05 milliárd jüan (körülbelül 705 millió dollár) bevételt ért el január 29-i bemutatása óta. Az előrejelzésük szerint a film bevétele elérheti a 6 milliárd jüant is.

A korábban szintén rekordot döntő film első része 2019-ben 5,04 milliárd jüan bevételt hozott. A Maojen online jegyértékesítő platform szerint a film második része pedig megelőzte a korábbi rekordtartó, a Csata a Csangcsin-tónál című 2021-es háborús filmet.

Nezha 2 is back ? NeZha 2 takes the box office by storm, showcasing China’s rich cultural heritage! ? Did you know the city of Chengdu plays a key role in the film? ?? It's actually Chengdu made! cr: projectsimple_ #ChineseAnimation #MadeInChina #ChengduVibes #アニメ文化 … pic.twitter.com/yyk6biUK0j

A Nezha (Nö-csa) franchise nevét egy Ming-dinasztia (1368-1644) korabeli regény mitológiai karakteréről kapta, mely a 16. századi kínai klasszikus, a Nyugati utazás című műben démonölő hősként szerepel.

"A Jang Jü rendezésében készült film újraértelmezi a kínai mitológia klasszikus elemeit, megőrizve a kulturális hitelességét, miközben újfajta értelmezéseket kínál olyan témákkal, mint az identitás, az önmegvalósítás, a család és barátság témái, amelyek széles körben megérintik a nézőközönséget" - fogalmazott a kínai állami média.

A kínai filmipar bevételei és a mozik látogatottsága az idei holdújévi ünnepek alatt rekordokat döntött, miután tavaly a teljes bevétel 22,6 százalékkal csökkent az előző évhez képest, melyet elsősorban a kínai gazdaság visszaesése okozott. Kou Csiang-si, a Csengtu Egyetem egyik művészeti docense megjegyezte, hogy a kínai irodalmi klasszikusok a hazai animációs filmek egyik fő inspirációs forrásai. Az elmúlt években a hagyományos kínai kultúrát feldolgozó animációs filmek egyre nagyobb figyelemre tettek szert.

the nezha 2 trailer with eng subs to the best of my ability

for anyone who might want it?#Nezha2 #哪吒之魔童闹海 pic.twitter.com/hL4m18rCyV