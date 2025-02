Fog még szikrákat vetni az amerikai–európai vita

Keddi brüsszeli közleményében Ursula von der Leyen azt ígérte: az Európai Unió „határozott és arányos ellencsapásokkal” válaszol a teljes külföldi acél- és alumíniumbehozatalt 25 százalékos vámokkal sújtó amerikai lépésre – jelentette be az EU vezetése. Az EU fellép gazdasági érdekeinek védelme érdekében, megvédi a munkavállalóit, a vállalkozásait és a fogyasztókat – tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

This isn't going to end well. EU will revert their paused tariffs and watch out RED states EU is going to hit whiskey, jeans, cotton, Harley Davidson -- #Blink pic.twitter.com/ZOBqRhxzkj

A Trump-kormányzat védővámjai március 12-én lépnek érvénybe.

Az unió közben már 4,8 milliárd euró értékű amerikai importra hagyta jóvá 50 százalékos védővám kivetését; a jóváhagyásról egy gyors szavazás keretében dönthet – írta a Financial Times. Különösen érintettek a Harley Davidson-motorok és a bourbon whiskey-ágazat, (amelynek egyes szereplői bírálták kormányuk lépéseit, mert szerintük a „túlélésük a tét”).

Ezeket a gyártókat már 2018-ban is vámokkal sújtotta az EU, az első Trump-kormányzat lépéseire reagálva. Az újabb vámoktól a scotch-gyártók is tartanak, mert attól félnek, hogy a washingtoni válasz ellehetetlenítheti a tengerentúli exportot.

Az EU az ikonikus motormárka és a whiskey-üzemek mellett vámmal sújthatja az amerikai motorcsónak-gyártókat, valamint egyes acél- és alumíniumgyártó cégeket.

Ugyanakkor a tervek szerint von der Leyen szerdán Párizsban találkozik a hét eleji MI-csúcsra odalátogató J. D. Vance amerikai alelnökkel. Az unió hivatalos retorikája az, hogy tárgyalni akar – jelezte Maros Sefcovic kereskedelmi biztos az Európai Parlamentben.

Az ING Bank elemzői szerint Amerika és Európa kereskedelmi háborúja „csúnya fordulatot vesz”, ami „elkerülhetetlen”. Inga Fechner és Ewa Manthey szerint Donald Trump elnök „megalapozta a további kereskedelmi eszkalációt. Nem ez lesz az utolsó vámlépés. Jön az ellencsapás és csúnyává válnak a dolgok” – tették hozzá.

Sefcovic biztos visoznt úgy fogalmazott: „nem látjuk igazolva, hogy vámokkal sújtsák az exportunkat”. Olaf Scholz német kancellár pedig közölte: „nagyon óvatosan, de kimondhatjuk: aki vámokat vet ki, annak fel kell készülnie az ellenvámokra”.

És hogy miért durvulhat el és válhat kereskedelmi háborúvá Európa és Amerika vitája? Donald Trump már jelezte, hogy további vámokon gondolkodik, és azt is közölte, hogy a héten ellenvámokat vet ki minden országra – pontosan olyan mértékűt, amelyekkel az amerikai termékeket sújtják.

„Európa nem veszi a mi autóinkat, a mi mezőgazdasági termékeinket. Szinte semmi olyat nem vesznek tőlünk, amit mi tőlük” – jelezte Trump. „Az élelmiszerek terén ugyanakkor a szigorúbb európai szabványok fékezik, hogy az EU hormon kezelt állatokból származó húst vagy klóros vízzel mosott csirkehúst importáljon.”

Trump says he wants to introduce tariffs for the EU because "they don't take our cars...they take almost nothing and we take everything from them. Millions of cars."



Here's the best selling car in Europe vs the best selling car in the US... pic.twitter.com/lgQ1MvibCz