Donald Trump vámintézkedései után nagyon bezuhant a Temu forgalma

Donald Trump nemrég eltörölte a 800 dollár alatti kínai csomagokra vonatkozó vámmentességet, amely eddig lehetővé tette többek közt a Temu és a Shein webáruháznak is, hogy rendkívül kedvező áron kínálja termékeit. Az intézkedés következtében február 5-e óta a Shein eladásai 16 százalékkal, 41 százalékra estek vissza, míg a Temu 32 százalékos zuhanást könyvelt el – írja a Portfolio a Bloomberg beszámolója alapján.

A visszaesés egyelőre a karácsony utáni szokásos fogyasztáscsökkenéshez hasonlítható, de úgy tűnik, az új vámintézkedések megállították a január végén tapasztalt növekedési trendet. A forgalom visszaesése egy nappal azután kezdődött, hogy Donad Trump bejelentette az új szabályozást, amely leginkább az olcsó kínai importtermékeket vásárló amerikai fogyasztókat sújtja.

A hírügynökség hozzáteszi: a szezonalitás, a piaci verseny és a makrogazdasági változások is hatással lehetnek az eladásokra. A nagy kínai webshopok eddig éppen a kisebb csomagokra vonatkozó vámmentességet használták ki arra, hogy olcsó termékeket szállíthassanak az Egyesült Államokba. Most azonban felgyorsíthatták azon erőfeszítéseiket, amivel enyhíthetik a vámok okozta hatásokat. A Shein állítólag azt kérte néhány vezető kínai ruházati beszállítójától, hogy hozzanak létre új termelési kapacitásokat Vietnámban,

a Temu pedig egy úgynevezett félmegőrző keretrendszerrel lemond a kínai ellátási láncának komolyabb ellenőrzéséről.

Az új vámtarifák bevezetése körüli bizonytalanság már most is érezteti hatását. Az amerikai posta először bejelentette, hogy nem fogadja a Kínából és Hongkongból érkező csomagokat, majd nem sokkal később visszakozott. Az amerikai elnök múlt hét végén úgy fogalmazott: „a vámmentesség eltörlését addig halasztják, amíg nem állnak rendelkezésre megfelelő rendszerek a vámbevételek beszedésére". A Nomura Holdings becslései szerint tavaly a különböző cégek – köztük a Shein és a Temu – összesen 46 milliárd dollár értékben szállítottak kis csomagokat az Egyesült Államokba. Úgy tűnik, az új szabályozás jelentős hatással lehet az amerikai fogyasztókra és a teljes e-kereskedelmi piacra is.