Naponta kétszáz ember jár pórul az útlevelével a brexit óta érvényes EU-s szabály miatt

A szabályozás összesen 2,4 millió britet érint, mert nekik több mint 10 éve kiadott útlevelük van – írta az Independent. A lap arra számított, hogy a rendelkezések „utazási káoszt váltanak ki húsvétkor”. Erről ugyan nem érkeztek jelentések, de tény, hogy sok britet lephet meg, ha régi, piros, és még az Európai Unió feliratot viselő útlevele miatt nem engedik felszállni egy gépre.

A brexit óta a brit útleveleknek az EU-ba való indulás napján 10 évnél nem régebbi kiállítási dátummal, és a tervezett visszatérés napján még legalább három hónapos érvényességi idővel kell rendelkezniük.

Az Independent elemzése szerint naponta 200 ember esik „áldozatul” ennek a szabálynak az Egyesült Királyság repülőterein

és várhatóan ezrek nyaralását keseríti meg a következő hónapokban.

A szabályváltozás Nagy-Britanniának az EU-val kötött kilépési egyezménye nyomán lépett életbe. Ez az Egyesült Királyság polgárait – Venezuela és Szamoa mellett – a „harmadik országok állampolgárai” kategóriába sorolja.

Zavaros szabály

Ezáltal más útlevél-érvényességi szabályok vonatkoznak rájuk, mint amikor egy EU-tagállam polgárai voltak. A gyakorlatban ez azzal jár, hogy a briteket akkor is visszafordíthatják az EU-ba tartó gépekről, kompokról és vonatokról, ha korábban ugyanezzel a dokumentummal utaztak az unióba.

A 2018 előtt kiadott, régebbi útlevelek tovább voltak érvényesek, mivel az úti okmányt akár kilenc hónappal korábban is megújíthatták úgy, hogy ezt a fennmaradó időt hozzáadták az új útlevél érvényességéhez. A szabályok megváltozása után azonban sokan tévedésben élnek és azt hiszik, hogy jelenlegi útlevelük által még sok idő áll rendelkezésre az EU-ba való belépéshez.

A változás egyébként potenciálisan minden olyan britet érint, akinek az útlevelét 2018 szeptembere előtt állították ki: becslések szerint 32 millió embert.

Először nem engedték elutazni a fia esküvőjére

Az Independent megemlíti Ruth Wade példáját, aki Manchesterből Brüsszelen keresztül Zürichbe indult volna a fia esküvőjére, de leszállították, mert az útlevele túllépte a 10 éves határidőt.

„Már 24 órával korábban bejelentkeztem a járatra” - mondta az Independentnek.

„Átadtam az útlevelünket a pultnál. A nő a Brussels Airlines-tól csak rám nézett, és azt mondta: ezzel az útlevéllel nem utazhat, lejárt” – mesélte. „Erre én: nem, nem járt le, csak 2024 októberében jár le. De ő azt mondta, hogy

nem számít a lejárati dátum, a kiállítás dátumától számított 10 év számít”

– idézte fel a történteket, hozzátéve, hogy meg voltam zavarodva, főleg miután kiderült, hogy a férje utazhat, ő pedig nem.

„Más tanácsot nem adott és azt mondta, hogy a hírekben mindenhol szó volt erről. Én nem hallgatok és nem nézek híreket, és nem is érdekelt az útlevélkérdés, mivel az útlevelem még hét hónapig érvényes” – dühöngött a hölgy, aki egyébként szerencséjére gyorsított ügyintézési időpontot tudott foglalni a liverpooli útlevélhivatalban.

„El kellett jutnunk Zürichbe, hogy meglátogassuk a fiunkat, akinek esküvője lesz. Újra kellett foglalnunk a repülőjegyeket, pénzt vesztettünk az eredeti járatról való lemaradás miatt. Az, hogy feldúlt és frusztrált vagyok, még csak meg sem közelíti, hogy mit érzek” – mesélte.

„Úgy vezettek ki a reptérről, mint egy bűnözőt”

A BBC-nek nyilatkozó, 61 éves londoni lakos, Jane Opher azt mondta, „traumatizálta”, amikor februárban közölték vele és a párjával, hogy nem ülhetnek fel egy barcelonai járatra.

„Épp azt magyaráztam neki, amikor a kapu felé sétáltunk, hogy nemsokára meg kell újítani az útlevelet. Megalázó és felkavaró volt, hogy úgy vezettek ki a reptérről bennünket, mint ha bűnözők lettük volna” – idézte fel.

Jane nem először járt (volna) Barcelonában, mert korábban a katalán fővárosban élt és a barátaihoz készült. Ő is kicsengette végül a gyorsított eljárás költségét és új jegyeket vett, ami 400 fontjába került.

„Még jó, hogy szabadságra indultam, nem például egy temetésre... mivel régen Spanyolországban éltem, haragszom, hogy nem tudok olyan könnyen odautazni, mint korábban”

– mondta.

Az edinburgh-i, newcastle-i és bristoli repülőtereken az ünnepek előtt „minden idők legforgalmasabb húsvétját” jósolták, és úgy becsülték, hogy nagypéntek és húsvéthétfő között várhatóan 2 millió ember indult el a brit repülőterekről, többségük az EU-ba és a szélesebb schengeni térségbe.

A genfi útvonalak rendkívül forgalmasak a téli sportok kedvelői miatt, míg Malaga, Alicante, Faro és Tenerife a vezető naposabb úti célok. A városlátogatások közül Amszterdam, Barcelona, Párizs és Róma a legnépszerűbb desztináció a briteknek. Dubai, Orlando és New York a legfontosabb hosszabb távú úti célok.



A légitársaságok azt hangoztatják, hogy az utasok felelőssége, hogy okmányaik megfeleljenek az úti cél ország belépési szabályainak.

Az utasbiztosítók nem fizetnek az útlevél érvényességi problémákkal kapcsolatos veszteségekért.