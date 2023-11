Dráma a mesterséges intelligencia világában

Van, aki riogat vele, van aki személyes titkárként, házi szakácssegédként, levélíróként vagy tudományos cikkek összegzőjeként használja – akár magyarul is. A ChatGPT mesterségesintelligencia-platform az elmúlt évben belopózott az életünkbe.

Ami azonban a platformért felelős cégnél, az OpenAI-nál történt a hétvégén, az kaotikus és drámai mivolta miatt nem is lehetne távolabb a mesterséges intelligencia hideg logikájától.

Azt követően, hogy pénteken az igazgatótanács kirúgta Sam Altman társalapító-vezérigazgatót, eltávolították magának a testületnek az elnökét is. Közben elterjedt, hogy a dolgozók vissza akarják hozni a vezérigazgatót, de erre a vezetők felvették a helyére a játékosok által használt chat- és streamplatform, a Twitch volt főnökét.

Mindez hatalmas dobás a cég számára, amely már így is birtokolja az OpenAI (tehát a ChatGPT) feljesztőjének szellemi tulajdonjogát. A nagy hírt maga Satya Nadelle, a Microsoft vezérigazgatója jelentette be az X-en.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…