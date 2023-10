Egy 25 éves fiatalember ülhet Jevgenyij Prigozsin székébe

Egy dokumentum fotója a közösségi médiában és egy fénykép egy fehér bundát viselő fiatalemberről, mögötte a barokkos stílusban épült pravoszláv, szentpétervári Szmoljnij székesegyházzal.

Hogy mi köti össze őket? A repülőgép-katasztrófában meghalt – sokak szerint megölt - Jevgenyij Prigozsin Wagner-főnök utódlása. Az egyik képen ugyanis az állítólagos végrendelete, a másikon fia, a 25 éves Pável látható.

Úgy tűnik, az eddig nem igazán ismert Pável Prigozsin nemcsak a Wagner-t örökli meg és lehet a cég következő főnöke, hanem apja vagyonának nagy részét: ingatlanokat és körülbelül 120 millió dollárt is.

Az amerikai Háborúkutató Intézet, az ukrajnai harcok kapcsán sokat idézett ISW szerint Pável Prigozsin tárgyalásokat folytat az orosz nemzeti gárdával, a Roszgvargyijával arról, hogy a zsoldosszervezet ismét csatlakozzon az ukrajnai harcokhoz.

Kép: Prigozsin állítólagos végrendelete

Pro-Wagner channels harping on the story that Prigozhin’s son, Pável, as the main beneficiary of his father’s will is negotiating transfer of Wagner structures to Rosgvardiya. There is still a lack of evidence but convenient way to avoid going under MoD. https://t.co/oxV00M7f7P pic.twitter.com/tvWcUU6P1C — Jack Margolin (@Jack_Mrgln) October 2, 2023

Az ISW ezt megintcsak a Telegram alapján állítja (mint ahogy a múlt héten azt, hogy Putyin elnök parancsba adta Sojgu védelmi miniszternek egy nagyobb ukrán város megtámadását).

A Telegramon megjelent dokumentum – amelyet független forrás nem erősített meg - , azt sugallja, hogy Prigozsin rendelkezett egy március 2-án hitelesített végrendelettel, amely vagyonának nagy részét a fiára hagyta.

After the death of Prigozhin, his son Pavel became the head of the PMC Wagner. Pavel Prigozhin is negotiating the return of the Wagner PMC under the leadership of a council of commanders to the zone of the SMO to participate in battles in one of the most difficult sectors ? pic.twitter.com/FQ67NSQhwl — Roberto (@UniqueMongolia) October 1, 2023

A Wagner-csoport mellett Pável mintegy 120 millió dollárt, egy háromemeletes szentpétervári házat, kilenc részvénytársaságot és a Concord nevű cége részvényeit, valamint a vendéglátóipari birodalmát örökli a dokumentum szerint.

A Financial Times még tavaly azt írta, hogy 25 éves Prigozsin-fiú édesanyja, Ljubov és idősebb nővére, Polina mellett „már most is különböző szerepeket tölt be Prigozsin üzleti vállalkozásaiban”.

Ezek között van egy orosz cég, Lakhta Plaza, amelyet a vállalati bejegyzések szerint Pável vezet. A Lakhta Plazát Washington 2022 márciusában szankciókkal sújtotta és közös könyvvizsgálója és telefonszáma van más orosz vállalatokkal, amelyekről az Egyesült Államok és az EU azt állítja, hogy Wagner fedőcégei. Polina 2019-ben lett a vállalat részvényese.

A szankcionált művésznagyi

Pável művésznagymamáját, a 80-as éveiben járó Violettát szintén szankciókkal sújtotta a Nyugat, mert támogatta Wagnert. Az év elején azonban sikerült meggyőznie egy uniós bíróságot arról, hogy nincs anyagi kapcsolatban a fiával és.

Violetta 2018-ban megnyitotta saját művészeti galériáját és a gyűjteményében szerepel a "Palműra in 2022" című mű – a hellenisztikus műkincseiről híres szíriai helyszínen az Iszlám Állam pusztított és a Wagner-erők is azok között voltak, akik visszafoglalták. Prigozsin szerint a fia a Wagner soraiban harcolt Szíriában és a csoport saját érdemrendjével, a Fekete Kereszttel tüntették ki.

Ha Pável meghal, az örökséget Prigozsin özvegye, Ljubov, Pável két nővére és a Wagner-főnök unokája kapja a dokumentum szerint - a lap szerint az unoka Pável gyermeke, bár ez nem bizonyított. Közben Pável Prigozsinnak állítólag a végrendelet értelmében gondoskodnia kell a családról, köztük a nagyanyjáról, Violettáról is.

A Prigozsin-fiú a múlt hónapban állítólag azt mondta, hogy elfogadja a végrendeletet és annak "paramétereit" - bár az orosz biztonsági szolgálatokhoz kötődő VCsK-OGPU Telegram-csatorna azt sugallta, hogy a családon belül kirobbant konfliktus közepette már vitatják azt.

Vasárnap Pável és Violetta együtt helyezett el virágot Prigozsin sírjánál, Szentpéterváron. Rajtuk kívül több tucat gyászoló volt a temetőben, akik a lázadó zsoldosvezért olyan orosz hazafinak tartják, aki szembe tudott szállni a hatalommal. A a megjelentek a Wagner fekete zászlóit lengették, amelyeken egy koponya és a "Vér, becsület, haza, bátorság" jelmondat látható.

Pável Prigozhin sulla tomba del padre a 40 giorni dalla morte. pic.twitter.com/I7XuhoqQno — Publio Quintilio Varo (@silupescu) October 1, 2023

Megalakulása óta a Wagnert emberi jogi visszaélések elkövetésével vádolják Szíriában, Líbiában, a Közép-afrikai Köztársaságban, Szudánban, Maliban, Mozambikban és Ukrajnában is.