Parlamenti vizsgálat folyik a brit miniszterelnök ellen – a felesége miatt

Amikor kezdtek beérkezni a visszajelzések, hogy a brit konzervatívok és a közvélemény is értékeli Rishi Sunak pragmatikus, nyugodt kormányzását, beütött az újabb baj.

A brit parlament honlapján megjelent egy bejegyzés, amely szerint a képviselői magatartás normáit vizsgáló bizottsági elnök eljárást indított a kormányfővel szemben. Amit problémásnak talál, az a kódex 6. pontjával kapcsolatos, miszerint a képviselőknek "mindig nyíltan és őszintén kell nyilatkozniuk minden releváns érdekeltségükről".

A brit kormányhivatal, a Downing Street egyik forrása megerősítette, hogy

a vizsgálat Sunak feleségének, Akshata Murtynek a Koru Kids gyermekgondozási ügynökségben birtokolt részvényeivel függ össze.

Ez azért lehet problémás, mert a cég egyike a brit költségvetés által támogatott hat magánügynökségnek.

Sunak egyik szóvivője azt sugallta, hogy nem történt semmi szabálysértő: "Örömmel segítünk tisztázni, hogy ezt a tényt átlátható módon, miniszteri érdekeltségként jelentették be." A miniszterelnök azért válik különösen támadhatóvá, mert kormánya márciusban jelentős változásokat jelentett be az angliai gyermekfelügyelettel kapcsolatban – azért is, hogy a munkavállaló szülőket minél nagyobb gazdasági aktivitásra ösztönözze.

A költségvetés – egy kísérleti program részeként – többet fog költeni gyermekfelügyelők toborzására. Ők olyan, átvilágított magánvállalkozók, akik otthonukban vigyáznak néhány gyerekre, akiknek a szülei így munkába tudnak járni. Az úgynevezett childminderek általában olcsóbbak, mint a briteknél csillagászati összegbe – akár egy második lakáshitellel megegyező pénzbe – kerülő bölcsödék és óvodák.

A gyermekfelügyelők havi 600 fontot (252 ezer forintot) kereshetnek,

vagy ennek a dupláját, ha egy ügynökségen keresztül jelentkeznek. Sunak felesége, Akshata Murty épp egy ilyen, ráadásul kormánytámogatásban részesülő ügynökség részvényese.

Március 28-án az ellenzéki Munkáspárt egyik képviselője rá is kérdezett: miért jár dupla összeg az ügynökségen keresztül az ágazatba belépő gyermekfelügyelőknek és azt is: van-e Sunaknak bármilyen érdekeltsége, amelyet ezzel kapcsolatban jelentenie kellett. A kormányfő válasza az volt, hogy "nem, minden érdekeltségemet a szokásos módon bejelentettem".

Amikor kiderült, hogy Sunak mégis érintett, sajtótitkára azt mondta, hogy az érdekeltséget a miniszterek májusi, frissített nyilatkozatában fogják feltüntetni. Sunak feleségével kapcsolatban már három éve felhozták, hogy

„többmilliós porfólió birtokosa, így gazdagabb, mint a néhai királynő”.

Az akkor még pénzügyminiszterként dolgozó politikus pedig a részvényeket és igazgatósági posztokat nem jelentette be. A szabály azonban hagy egy kiskaput: csak a „releváns” érdekeltséget kell bejelenteni.

