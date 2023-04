Minek ugrálnak a britek húsvétkor?

Nagy-Britanniában az angol műemlék-épületeket kezelő English Heritage le akarja kötelezni a gyerekeket – mármint ugrálókötelezni, azaz rávenni őket, hogy úgy ugráljanak a húsvéti ünnep alkalmából, ahogy őseik tették.

A csokitojások ajándékozása, a húsvét napi sült báránycomb és a keresztes zsemlék mellett az ugrálókötelezés is sokáig az angol hagyomány része volt.

– mondta a Telegraphnak Amy Boyington, az English Heritage vezető történésze. (De persze az is lehet, hogy azért ugráltak, hogy leadják az édesség fogyasztása nyomán keletkező extra kilókat.)

"Ha valakinek van rokona, aki még emlékszik a tradícióra, lépjen kapcsolatba velünk!" – tette hozzá. A húsvéti játékokhoz kétségkívül tartozhattak mondókák is, de ezek is jobbára feledésbe merültek. Pedig, a szájhagyomány fontos ahhoz, hogy megértsük társadalmuk történetét – mondta.

This Easter, we’re bringing back skipping! ??#DYK that many people would enjoy ‘skipping day’ on Good Friday, where they would skip all day, topping up their energy with hot cross buns?



Discover more ➡️ https://t.co/NEuaaPIluv pic.twitter.com/Wl9AsFJ0XM — English Heritage (@EnglishHeritage) April 6, 2023