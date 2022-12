Sztrájkszezon a briteknél - munkabeszüntetések a legkényelmetlenebb időszakokban is

Alig futott le a múlt héten a brit felsőoktatásban példátlan egyetemi oktató sztrájk – tegyük hozzá – első része, csütörtökön más ágazatok dolgozói szintén megkezdik munkabeszüntetéseiket. Ezek sem egynaposak lesznek.

Két londoni busztársaság dolgozói például kilenc sztrájknapot hirdettek meg, az első „kör” csütörtökön indul és szombaton ér véget – de nem érinti az összes útvonalat.

Csütörtökön lépnek újra sztrájkba a postai dolgozók, akik aztán további 6 napon át nem dolgoznak majd decemberben, így például 23-án és szenteste sem – ami Angliában normál munkanap, mivel karácsony napja az igazi ünnep.

A nagy csapást szokás szerint a "militánsnak" tartott brit Vasúti, Tengeri és Közlekedési dolgozók Szakszervezete, az RMT viszi majd be. Ők azok, akiknek mozdony- és metróvezetői rendszeresen a legkényelmetlenebb időpontban sztrájkolnak – amellett, hogy sok brit irigyli a magas metrós fizetéseket. A nyáron például az érettségik idején állították le a munkát, nem foglalkozva a diákok jólétével.

A RMT december 13-án, 14-én, 16-án és 17-én sztrájkol, és ezúttal 40 ezer dolgozó teszi le országszerte a munkát. December 18-ától január 2-ig pedig a szakszervezet megtiltotta dolgozóinak a túlórázást.

Az érdekképviselet a brit kormányt okolta, amely bár nem munkaadó, de jóváhagyhatja a bértárgyalások eredményét egyes közlekedési ágazatokban: "Tárgyalóink minden erőfeszítése ellenére egyértelmű, hogy a kormány közvetlenül beavatkozik a megegyezésre irányuló erőfeszítéseinkbe." A szakszervezet jóhiszeműen felfüggesztette a korábbi sztrájkokat, hogy lehetővé tegye az intenzív tárgyalásokat, de a munkaadók nem tettek jobb ajánlatot.

A háttérhez azonban hozzátartozik az is, hogy a vasutak rossz anyagi helyzetben vannak a pandémia után. A sztrájk még veszteségesebbé teszi őket.

Új elem a brit sztrájkhullámban a Nővérek Királyi Kollégiuma sztrájkja – a fontos kórházi dolgozók most először mennek az utcára december 15-én és 20-án. Természetesen ők is magasabb béreket akarnak, mivel az elmúlt 20 év során reálértékben is csökkent a fizetésük. Ám az esetükben már felmerül a betegek biztonságának kérdése is, hiszen kevesebb ember lesz, aki ellássa őket.

Pat Cullen, az RCN főtitkára elmondta: "Az ápolószemélyzetnek elege van abból, hogy készpénznek veszik, elég volt az alacsony fizetésből és a nem biztonságos személyzeti szintből, elég volt abból, hogy nem tudjuk a betegeknek azt az ellátást nyújtani, amit megérdemelnek."

Skóciában közben a tanárok álltak le a munkával és teszik ezt még többször is a következő két hónapban.

