Ukrajna mondja meg, hogyan épít újjá, a világ pedig fizessen – cseh vélemény

„Fontos, hogy Ukrajna háború utáni újjáépítésében cseh cégek és szervezetek is részt vehessenek” – mondta Petr Fiala cseh kormányfő. A miniszterelnök közölte, kormánya továbbra is hadifelszerelésekkel és az ukrán katonai technika javításával fogja segíteni Kijevet, az ukrajnai háború pedig az egyik kiemelt témája lesz a július elsején kezdődött soros cseh uniós elnökségnek is. Szlovák oldalról is elhangzott hasonló nyilatkozat. A szlovák külügyi államtitkár szerint minden válság egyúttal lehetőséget is jelent.

Csehország július 1-jével Franciaországtól vette át az Európai Unió Tanácsának féléves soros elnökségét. Petr Fiala kormányfő úgy értékelt, nehéz kihívás előtt áll Csehország, de meg kell birkózni a feladatokkal. Hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború mellett az energiaellátás kérdését tartja meghatározónak a következő fél évben.

„Az energia olyan terület, ahol az Európai Uniónak közösen és egyeztetve kellene eljárnia. Csak ebben az esetben van esélyünk a válságot megoldani” – szögezte le a cseh kormányfő, aki szerint az ukrajnai háború befejezése és a háború dúlta ország újjáépítése kulcs azoknak a problémáknak a megoldásához, amelyek ma Európát gyötrik.

Fiala hozzátette: a háború utáni újjáépítésre már a harcok befejezése előtt fel kell készülni. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna talpra állításához nem elég egyetlen ország, sem az egész Európai Unió, hanem abban a demokratikus világ összes kulcsszereplőjének részt kell vennie, például az Egyesült Államoknak, Kanadának és Ausztráliának is, illetve számítanak a nagy nemzetközi társaságokra és bankokra.

„Az újjáépítés prioritásait és a kulcsfontosságú feladatokat maguknak az ukránoknak kell meghatározniuk”

– jelentette ki a kormányfő.

Szlovák oldalról is elhangzott hasonló nyilatkozat. A külügy szerint Szlovákia kész részt venni Ukrajna újjáépítésében.

„Minden válság egyúttal lehetőséget is jelent. Szlovákia Ukrajna háború utáni újjáépítésébe való bekapcsolásában az lesz a kulcsfontosságú, hogy mennyire sikerül koordinálni a közszféra, a magánszféra és a civil szektor bevonását” – jelentette ki Ingrid Brocková, a külügyminisztérium államtitkára. Azt is hangsúlyozta, Ukrajnának a világos politikai támogatás és a humanitárius segítség mellett kézzelfogható segítségre van szüksége infrastruktúrája újjáépítésében és a reformok újraindításában.

Az államtitkár szavai szerint Szlovákia mindebben fontos szerepet kíván betölteni, mert Ukrajna gazdasági fellendítése a szlovák gazdaság további fejlődésének is lökést ad. Brocková egyúttal dicsérte a svájci Luganóban megrendezett ukrajnai újjáépítési konferencia időzítését. A konferencián lefektették az újjáépítés alapelveit, melyekhez Szlovákia is csatlakozott.

Pozsony Ukrajna újjáépítése mellett a hazai védelmi kiadások emelésére is nagyobb hangsúlyt kíván fektetni. Jaroslav Naď védelmi miniszter szerint még idén sor kerülhet a védelmi kiadások növelésére, és az összeg elérheti a GDP 2 százalékát. A jövő évi költségvetést már eleve úgy tervezik, hogy ez az összeg 2 százalék legyen. A miniszter rámutatott, hogy a NATO keleti határán levő többi tagállam már elérte ezt az összeget, és a haderőfejlesztésre fordított keret megemelését Szlovákia elvégzendő „házi feladatának” nevezte, cserébe a NATO-szövetségesek által biztosított sok milliárd eurós haditechnikai felszerelésért.

