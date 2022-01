Egyre káoszosabbnak érzik a folyton változó szabályozást Szlovákiában

Szlovákiában január 19-étől kötelező az FFP2-es maszk viselése a tömegrendezvényeken is, függetlenül attól, hogy lehet-e tartani a kétméteres távolságot – derült ki a Közegészségügyi Hivatal rendeletéből. Daša Račková, a hivatal szóvivője emlékeztetett, hogy mentesülnek a kötelezettség alól például a 6 év alatti gyerekek, a súlyos autizmussal élők, az enyhe és súlyos szellemi fogyatékkal élők vagy hallássérültek, valamint a beltéri munkahelyen egyedül tartózkodók, illetve az egyedül sportoló személyek.

Szintén szerdától lép érvénybe az új úgynevezett „OP plusz” rendszer az egyes létesítményekben, például a fitness- és wellnessközpontokban, az aquaparkokban, a gyógyfürdőkben, valamint a szállodákban és a turistaszállókban. A rendelet a magas kockázatú rendezvényekre, például az esküvőkre, a diszkókra és minden, vendéglőben tartott rendezvényre is vonatkozik. Az „OP plusz” rendszer feltételeinek azok a teljesen beoltott személyek felelnek meg, akik megkapták már a harmadik, emlékeztető oltást is. Azok a teljesen beoltott személyek is megfelelnek a kritériumoknak, akik 72 óránál nem régebbi negatív PCR-, illetve 48 óránál nem régebbi antigénteszt-eredményt tudnak felmutatni.

A szabályok követése már szinte mindenki számára megterhelő.

Azon nővérek számára is, akik az első vonalban dolgoznak a járvány közel két évvel ezelőtti kirobbanása óta. Egy csoportjukat pedig még inkább lelombozza, hogy nem kapta még meg a 350 eurós – vagyis mintegy 125 ezer forintos – jutalmat, melyet a kormány az egészségügyi dolgozók számára ígért a koronavírus-járvány miatt. Lukáš Kober, a Szlovák Nővérkamara irodavezetője szerint a pénzt a decemberi fizetés részeként, januárban kellett volna megkapniuk a nővéreknek, de ez nem minden esetben történt meg. Azok közül sem örülhetett mindenki, aki megkapta, mert többen arra panaszkodtak, hogy az összeget megadóztatták, így voltak, akik csak 100-160 eurót láttak a fizetési szalagjukon. Hasonló esetek fordultak elő a magánrendelőkben és az állami kórházakban is.

Az egészégügyi minisztérium szóvivője, Zuzana Eliášová válaszreakciójában elmondta, hogy a tárca minden bejelentett egészségügyi dolgozónak 473 eurós bruttó jutalmat különített el, így az adók és járulékok elvezetése után mindenkinek azonos összeget kellene kézhez kapnia. A szlovák kormány december közepén hagyta jóvá az egészségügyben és a szociális otthonokban dolgozó nővérek és ápolók számára a 350 euró összegű egyszeri pénzjutalmat. Milan Krajniak munkaügyi miniszter akkor azt mondta, a pénzjutalmak kifizetésére több mint 50 millió eurót költ az állam.

Nyitókép: Spitzt-Foto/Getty Images