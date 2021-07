Óriási szigor a szlovák határon, több átkelőt le is zártak

A Szlovákiába érkezőknek hétfőtől oltási igazolványt vagy Covid-útlevelet kell felmutatniuk a határon ellenőrzést végző rendőröknek. Aki nincs beoltva, annak negatív koronavírustesztre van szüksége. Mindenkinek, aki belép az országba, az e-hranica alkalmazást használva kell regisztrálnia magát, amelyet akár 30 nappal a beutazás előtt is meg lehet tenni.

„Annak érdekében, hogy folyamatos legyen a haladás, kérjük a lakosokat, hogy mielőtt megérkeznek az ellenőrzőhelyekre, készítsék elő az összes szükséges igazolványt, iratot vagy eszközt a digitális dokumentumokkal” – figyelmeztetett Denisa Bárdyová rendőrségi szóvivő. A rendőrök QR-kódleolvasó berendezéssel is a beutazók segítségére lesznek. A szabályok azokra is vonatkoznak, akik vásárlásból térnek haza valamelyik szomszédos országból. Szúrópróbaszerűen ellenőrzésre a vonatokon és vonatállomásokon is számítani kell.

A rendőrség bejelentette, a koronavírus-járvány elleni intézkedések keretében lezárják a Nagykövesd–Pácin, Újhely–Sátoraljaújhely, Eszkáros–Hollóháza, Domica–Aggtelek, Tajti–Cered, Kalonda–Ipolytarnóc átkelőket, valamit az osztrák, lengyel és cseh határon is bezárnak több átkelőt. Az intézkedés nagyon sok olyan embernek nehezíti meg a munkába járást, aki a határ túloldalán dolgozik. Számukra jelentősen meghosszabbodik az utazás.

A cseh–szlovák határ menti települések polgármesterei amiatt elégedetlenek, hogy a határok lezárásáról az utolsó pillanatban a közösségi hálón értesültek. Hétfőn mintegy 300 személy részvételével tiltakozó megmozdulást tartottak a cseh–szlovák határon. Egy Csehországban dolgozó hölgy szerint amiatt diszkriminatív ez az intézkedés, mert a határlezárás miatt mintegy 90 kilométert kell kerülnie, hogy egy másik határátkelőn keresztül eljusson a munkahelyére.

Az ingázókon kívül számos családnak okoz problémát a lezárás, akik hozzátartozóikat ápolják. A szigorú intézkedés miatt hétfőn több kilométeres sor alakult ki a rajkai határátkelőn is, és az érintettek perelni akarják az államot. A szlovák egészségügyi minisztérium arra figyelmeztet, nem számít, milyen céllal utazott ki az illető külföldre, visszatéréskor mindenképp regisztrálnia kell az e-hranica alkalmazásban. Akkor is, ha már megkapta a koronavírus elleni védőoltást, negatív tesztje van vagy átesett a Covid-19 betegségen. Ha valakire érvényes a három feltétel egyike, a regisztráció során érvényesítheti a karantén alóli kivételt, amely a külföldről hazatérőkre vonatkozik.

Külön szabályok vonatkoznak a légi közlekedésre. Aki repülővel érkezik Szlovákiába, annak minden alkalommal regisztrálnia kell a közlekedési minisztérium oldalán is, tehát nem csak az e-hranica rendszerben. A külföldi országokat pedig két csoportra osztották: a fekete besorolású államokból érkezőknek, a beoltottaknak is, 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatniuk a belépéskor. Ebbe a kategóriába tartozik például teljes Afrika, Oroszország, az európai államok közül pedig Nagy-Britannia, Portugália és Olaszország. A fehér besorolású országokból érkező beoltottak teszt nélkül is beléphetnek Szlovákiába. Mindez ugyanakkor csak a szlovákiai repterekre érvényes. Így, ha valaki Budapestre vagy Bécsbe érkezik repülővel, és onnan közúton vagy vasúton utazik Szlovákiába, elkerülheti a tesztelési kötelezettséget.

