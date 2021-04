Politikai SMS-botrány közepén találta magát James Dyson, a brit porszívócézár

A brexit egyik nagy támogatója és a kormányzó brit konzervatív párt vezető adományozója, aki az unióból történő brit kilépés közepette a kedvező adózású Szingapúrba telepítette sikeres vállalkozását. Ő Sir James Dyson – akit a britek az elegánsan komplikált zsák nélküli porszívókról és a levegőt pengeként áramoltató kézszárítókról ismernek. Vagyonát 20 milliárd dollárra becsülik.

Dyson nemrég azt mondta a BBC-nek, hogy a brexit visszaadta Nagy-Britannia szabadságát, és visszautasította, hogy képmutató lett volna, amiért Szingapúrba költözött; Ázsiában van a legtöbb ügyfele és a gyártókapacitása.

Most rá is lecsapott a Covid-19, csak épp nem úgy, mint másokra. Az ünnepelt vállalkozó egy politikai vihar közepén találta magát, miután megvádolták, hogy adókedvezményeket akart kicsikarni Boris Johnson miniszterelnökből, hogy – immár szingapúri – vállalkozása a pandémia közepette beszállhasson az életmentő lélegeztetőgépek gyártásába. Egymás közötti SMS-levelezésük kiszivárgott a brit médiába, az üzenetek között van az a Johnson-válasz is, hogy

„elintézem”.

A miniszterelnökön fogást kereső munkáspárti ellenzék vizsgálatot követel, és azt mondja, mindez a nepotizmus iskolaesete: egy gazdag, jó kapcsolatokkal rendelkező vállalkozó kér különleges bánásmódot a kormányfőtől. Az, ahogy kommunikáltak, a miniszteri magatartási kódex potenciális megsértése – vetették fel.

Dyson és Johnson érve viszont az, hogy az üzletember a ventilátorprojektre Nagy-Britanniába küldött emberei „extraadóztatását” akarta elkerülni. A brit törvények szerint ha egy külföldön élő személy egy meghatározott időn túl dolgozik brit földön, akkor brit adót kell fizetnie. Ha egy Szingapúrba költözött brit túl sokat tartózkodik a szigetországban és jól keres, brit adókulcsa 45 százalékos lehet, míg a szingapúri csak 22.

„Abszurd azt sugallni, hogy az adóinformáció pontosításán kívül bármi más történt volna” – mondta Dyson.

Johnson pedig arról beszélt a parlamentben, hogy egy pillanatig sem bánja a kapcsolatfelvételt, mert emberek megmentése volt a cél.

A projektből végül nem lett semmi.

A brit sajtó közben felfedezte, hogy Dyson április 6-án visszavitte Nagy-Britanniába cége bejegyzését. A média azt is kiszagolta, hogy a SMS-eket Dominic Cummings, Johnson miniszterelnök rettegett és tavaly kirúgott főtanácsadója szivárogtathatta ki, aki így akart bosszút állni. A sikeres brexitkampány mögötti „sötét géniusznak” tartott Cummings lába alatt akkor lett forró a talaj, amikor tavaly megsértette a karanténintézkedéseket. Nyers modora és diktatórikus stílusa miatt azonban nem szívlelték sem a kormányban, sem konzervatív körökben, és már korábban is szivárogtatással gyanúsították.

