Nem mentek bele a fizetéscsökkentésbe az angol foci sztárjai

Nem tudni, mikor folytatódik az angol labdarúgó Premier League. Az biztos, hogy május elején nem, de a liga vezetői és klubjai nem állapodtak meg új dátumban. A kiadott közlemény úgy fogalmaz: akkor térhet vissza a futball, amikor már nem veszélyezteti semmi az egészséget.

Közben elszabadultak az indulatok a fizetések ügyében. A kényszerpihenő miatt ugyanis több csapat is csökkentette a dolgozók fizetését vagy kényszerszabadságra küldte őket,

a mesés összegeket kereső sztárok viszonyt továbbra is megkapják fizetésüket.

Ezek után mondta azt Julian Knight, a brit parlament Digitális, Kulturális, Média- és Sport Bizottságának elnöke, hogy a „Premier League-csapatok morális vákuumban vannak”.

Megszólalt Sadiq Khan londoni főpolgármester is:

a topliga magasan fizetett játékosainak „az elsők között kéne lenniük, aki vállukra veszik a terhet”.

Nekik kéne feláldozniuk a fizetésüket, nem azoknak, akik a klubok programfüzeteit árulják vagy a klubokhoz kötődő vendéglátásban dolgoznak – fejtegette.

Korábban a Tottenham, a Newcastle, a Bornemouth és a Norwich közölte, hogy kényszerszabadságra küldik a dolgozóikat, és a brit kormány munkahelymegőrző programját kihasználva élnek azzal a lehetőséggel, hogy a szünet idején a kormány folyósítsa fizetésük 80 százalékát.

A Premier League azt javasolta a pénteki egyeztetésen – és ebben a klubok egyöntetűen egyetértettek -, hogy

kollektíven 30 százalékkal csökkentsék a futballisták fizetését az egész évre vonatkoztatva.

A Profi Játékosok Szövetsége (PFA) nevű érdekvédelmi szervezet először arra sürgette tagjait, hogy addig ne egyezzenek bele semmilyen fizetéscsökkentésbe vagy halasztásba, amíg nem konzultáltak a szakszervezettel. A levél szerint a Szövetség először látni szeretné mindegyik klub anyagi helyzetét, mielőtt konkrét javaslattal élnének. Szombaton aztán egyeztetett a liga vezetősége az edzők, valamint a játékosok szervezetével is, és utóbbi honlapján bejelentette, hogy nem megy bele a csökkentésbe. A futballisták garanciát kérnek, hogy az egyesületek dolgozói megkapják fizetésüket, és az alacsonyabb osztályú klubokat is segítik hosszú távon. Emellett a PFA szerint a 30 százalékos bércsökkentés összességében félmilliárd fontot jelentene, és ennek a járulékai a központi költségvetésből is nagyon hiányoznának, különös tekintettel az egészségügyi rendszerre. A szervezet jelzi, hogy szívesen tárgyal, de a megállapodáshoz még több idő kell.

Egyes játékosok, így Andros Townsend, a Crystal Palace játékosa azonban továbbra is azt mondták, hogy a focisták „könnyű célpontok és bűnbakok”. Gary Lineker volt válogatott játékos és a népszerű BBC műsor, a Match of the Day vezetője is hasonló véleményen volt és azt mondta: „a focistákat a PR-busz alá vetették” – mondta.

A klubok kapitányai Jordan Henderson, a Liverpool középpályása vezetésével tanácskozást tartottak fizetésük késleltetéséről és arról a lehetőségről is, hogy egy kollektív jótékonysági alapot hoznak létre „valószínűleg a brit egészségügyi szolgálat” az NHS megsegítésére.

A nyomás előtt meghajolva fizetése egyötödét ajánlotta fel Daniel Levy, a Tottenham elnöke, aki kollégáit is hasonló lépésre sürgette.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell