Zsarolóvírusok ellen élesít a Google

Fontos funkciókat élesít a Google a Drive szolgáltatásban – írja a Neowin alapján a hvg.hu. Ezek egyike a zsarolóvírus-támadások kivédésében, míg a másik egy ilyen támadás megállításában lehet nagy segítség a felhasználók számára.

Az első újdonság az asztali számítógépekre telepített Google Drive-ot érinti, mely immáron aktívan képes monitorozni a „gyanús tevékenységeket”. Ha egy potenciális zsarolóvírus (ransomware) támadást észlel, a program azonnal megállítja a fájl szinkronizálását, hogy megakadályozza a felhőtárhelyében lévő egyéb állományok megfertőzését.

Egy értesítést is küld erről a Drive, és ha egy szervezet része, a rendszergazda is e-mailes értesítést kap.

A másik új funkció a fájlok helyreállítását segíti, ha az ember zsarolóvírus-támadás áldozata volt. Ez visszaállítja a felhőtárhelyét egy korábbi állapotra, így nem kell váltságdíjat fizetnie a támadónak – egyébként sincs garancia arra, hogy fizetés esetén visszakapja az adatait.

Fontos azonban, hogy csak utóbbi eszköz jár ingyenesen minden felhasználónak, az észlelés fizetős csomagokhoz van kötve.