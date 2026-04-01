2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
A Windows éppen frissíti magát egy laptopon.
Nyitókép: Unsplash

Lefagyott a Windows frissítése, visszavonják

Infostart

Hibára futott, és nem települt a Windows 11 napokban kiadott frissítése, a cég egyelőre inkább törölte.

A Microsoft visszavonta a Windows 11 KB5079391-es számú frissítését, mert az telepítéskor sokaknál hibára fut – írja a Bleeping Computer alapján a hvg.hu.

A csomag egy opcionális, kumulatív frissítés, amelyet március 27-én adott ki a Microsoft a 24H2-es és 25H2-es verziószámú Windows 11 rendszerekhez. Összesen 29 változást lenne hivatott eszközölni, például a kijelzővel kapcsolatban is, de valami félrement.

Egyes eszközökön a telepítés közben megjelenik a már említett hibakód, azzal az üzenettel, hogy „néhány frissítőfájl hiányzik, vagy probléma támadt”. A rendszer ígéretet is tesz arra, hogy később újból nekifut a telepítésnek.

A Microsoft visszavonta a frissítést, így az jelenleg nem érhető el egyetlen eszközre sem. A cég nem közölte, mikor jön a javított változat, de a Bleeping Computer szerint az áprilisi „frissítőkedden”, azaz 14-én publikálhatja azt a Microsoft.

Idén már több probléma is volt a Windows-frissítésekkel.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 21:40
Szabotázs a Török Áramlat ellen és Citadella-avató az év eddigi legmelegebb napján – a nap hírei
2026. április 5. 21:00
Új korszak – Már a kórházak is látják a képernyőidő ártalmait
