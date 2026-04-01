Lefagyott a Windows frissítése, visszavonják

A Microsoft visszavonta a Windows 11 KB5079391-es számú frissítését, mert az telepítéskor sokaknál hibára fut – írja a Bleeping Computer alapján a hvg.hu.

A csomag egy opcionális, kumulatív frissítés, amelyet március 27-én adott ki a Microsoft a 24H2-es és 25H2-es verziószámú Windows 11 rendszerekhez. Összesen 29 változást lenne hivatott eszközölni, például a kijelzővel kapcsolatban is, de valami félrement.

Egyes eszközökön a telepítés közben megjelenik a már említett hibakód, azzal az üzenettel, hogy „néhány frissítőfájl hiányzik, vagy probléma támadt”. A rendszer ígéretet is tesz arra, hogy később újból nekifut a telepítésnek.

A Microsoft visszavonta a frissítést, így az jelenleg nem érhető el egyetlen eszközre sem. A cég nem közölte, mikor jön a javított változat, de a Bleeping Computer szerint az áprilisi „frissítőkedden”, azaz 14-én publikálhatja azt a Microsoft.

Idén már több probléma is volt a Windows-frissítésekkel.