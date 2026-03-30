Kirabolták az Európai Bizottságot a neten

Az Európai Unió végrehajtó szerve megerősítette, hogy kibertámadás áldozata lett, miután hekkerek több száz gigabyte-nyi adatot loptak el a szervezet felhőalapú tárolójából – írja az Index.

Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője pénteken közölte, hogy a bizottság „kibertámadást észlelt, amely felhő-infrastruktúrájának egy részét érintette”. A szóvivő a TechCrunchnak azt nyilatkozta, hogy „azonnali lépéseket tettünk, és megfékeztük a támadást. Kockázatcsökkentő intézkedéseket is bevezettünk”.

A vizsgálat folyamatban van, de már most megerősíthetjük, hogy a bizottság belső rendszereit a kibertámadás nem érintette – szögezte le Thomas Regnier.

A bizottság honlapján közzétett részletesebb közlemény szerint a támadás azt a felhő-infrastruktúrát érintette, amely a bizottság Europa.eu platformon működő webes jelenlétét üzemelteti: tehát a szervezet webhelyeinek jelentős részét tároló rendszert.

A BleepingComputer hírportál írta meg pénteken elsőként az ügyet. A lap értesülései szerint a hekkerek több száz gigabyte-nyi adatot – köztük több adatbázist – loptak el a bizottság Amazon Web Services-fiókjából. A támadó hozzáférésének bizonyítékaként képernyőfotókat is eljuttatott a szerkesztőségnek. Még nem tudni, hogy pontosan milyen jellegű adatok kerültek illetéktelen kezekbe.