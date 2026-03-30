2026. március 30. hétfő
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
E-mail spam phishing scammer concept. Red warning symbol on envelope in fishing hook icon as bait on laptop screen, criminal hacker cyberattack sending scam malware spreading virus sms text message.
Nyitókép: Techa Tungateja / Getty Images

Kirabolták az Európai Bizottságot a neten

Kibertámadás során az Európai Bizottság felhő-infrastruktúrájából hekkerek több száz gigabyte-nyi adatot loptak el. Még tart a vizsgálat, de a szervezet szerint a belső rendszereket nem érte el a támadás.

Az Európai Unió végrehajtó szerve megerősítette, hogy kibertámadás áldozata lett, miután hekkerek több száz gigabyte-nyi adatot loptak el a szervezet felhőalapú tárolójából – írja az Index.

Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője pénteken közölte, hogy a bizottság „kibertámadást észlelt, amely felhő-infrastruktúrájának egy részét érintette”. A szóvivő a TechCrunchnak azt nyilatkozta, hogy „azonnali lépéseket tettünk, és megfékeztük a támadást. Kockázatcsökkentő intézkedéseket is bevezettünk”.

A vizsgálat folyamatban van, de már most megerősíthetjük, hogy a bizottság belső rendszereit a kibertámadás nem érintette – szögezte le Thomas Regnier.

A bizottság honlapján közzétett részletesebb közlemény szerint a támadás azt a felhő-infrastruktúrát érintette, amely a bizottság Europa.eu platformon működő webes jelenlétét üzemelteti: tehát a szervezet webhelyeinek jelentős részét tároló rendszert.

A BleepingComputer hírportál írta meg pénteken elsőként az ügyet. A lap értesülései szerint a hekkerek több száz gigabyte-nyi adatot – köztük több adatbázist – loptak el a bizottság Amazon Web Services-fiókjából. A támadó hozzáférésének bizonyítékaként képernyőfotókat is eljuttatott a szerkesztőségnek. Még nem tudni, hogy pontosan milyen jellegű adatok kerültek illetéktelen kezekbe.

Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel

Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel
A miniszterelnök szerint a Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.
 

Csercsa Balázs közzétette a Tisza Párt energiatervét: eltörölnék a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárat

Döntő lehet a budapesti 1-es számú választókerület végeredménye

Toroczkai László országos „rendteremtést” ígér

Dobrev Klára: egyedül a DK hozhat rendszerváltást

VIDEÓ
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Azonnali megsemmisítő csapást helyezett kilátásba Donald Trump

Azonnali megsemmisítő csapást helyezett kilátásba Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben megsemmisíti Irán erőműveit, olajkútjait és a Harg-szigetet. Ezt arra az esetre helyezte kilátásba, ha a Hormuzi-szorost nem nyitják meg azonnal, és rövid időn belül nem születik békemegállapodás - jelentette a Cnbc.

Megfordult a kocka: valósággal megrohamozták a magyar vásárlók a horvát boltokat, súlyos ezreket spórolnak a kasszánál

Megfordult a kocka: valósággal megrohamozták a magyar vásárlók a horvát boltokat, súlyos ezreket spórolnak a kasszánál

Megfordult a határ menti bevásárlóturizmus iránya: egyre több magyar utazik a horvátországi Baranyába élelmiszert és dohányárut venni.

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

2026. március 30. 13:44
Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel
2026. március 30. 12:56
Egyedülálló élményben lehet része annak, aki ma utazik a Liszt Ferenc reptérről
