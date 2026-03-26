2026. március 26. csütörtök Emánuel
Picture of an Apple Iphone SE3 on a black background. The third-generation iPhone SE (also known as the iPhone SE 3 or the iPhone SE 2022) is a smartphone designed and developed by Apple Inc. It is part of the 15th generation of the iPhone, alongside the iPhone 13 / 13 Mini and iPhone 13 Pro / 13 Pro Max models. Apple announced the third-generation iPhone SE on March 8, 2022, which succeeded the second-generation iPhone SE. Pre-orders began on March 11, 2022. The phone was released afterwards on March 18, 2022. It was released with a starting price of US$429, a $30 increase over its predecessor.
Nyitókép: BalkansCat

Fontos változások jöttek az iPhone-okra – videó

Infostart

Megérkezett az iPhone-ok – és egyéb Apple eszközök – legújabb frissítőcsomagja, mely több új funkciót is hoz az eszközökre.

A magyar idő szerint kedd este befutott iOS 26.4 több új emojit is hoz – ezek is láthatók a cikk végén található videóban.

Az Apple Music alkalmazás ezentúl megjelenítheti a kedvelt előadói közeli koncertjeit, emellett az albumok és a lejátszási listák megjelenése is eléggé átalakult – írja a hvg.hu.

Érkezett egy „Háttérzene widget” is, amely „elalváshoz, relaxáláshoz, hatékonysághoz és jó közérzethez válogatott lejátszási listákat jelenít meg”, ha elhelyezi a kezdőképernyőn. Természetesen ehhez is szükséges az Apple Music előfizetés.

Az Apple a kisegítő lehetőségeken is faragott egy kicsit, a „Mozgás csökkentése beállítás” például csökkenti a Liquid Glass animációit azoknak a felhasználóknak, akik érzékenyek a képernyőn megjelenő mozgásokra. A „Fényes effektek csökkentése” pedig a fényes villanásokat mérsékli, melyek jellemzően elemekre koppintáskor jelennek meg.

A frissítés egyik legfontosabb változása, hogy az Apple javított a billentyűzetpontosságon is gyors gépelés közben.

Az iOS 26.4 a Beállítások – Általános – Szoftverfrissítés menüpontban tölthető le.

Bennfentes kereskedéssel gyanúsíthatják Donald Trumpot

Ismét felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja amiatt, hogy egyesek szokatlanul magas téteket tettek az olajár esésére – röviddel Donald Trump bejelentése előtt. Az amerikai elnök arra készült, hogy közölje: egy alku reményében késlelteti az iráni energetikai hálózat elleni támadásokat.
Orbán Viktor terrorállamnak nevezte Ukrajnát

Esztergomban folytatta országjárását a Fidesz-KDNP elnöke.
 

2026.03.26. csütörtök, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Megjelent a gázstop rendelet: Magyarország tényleg elzárja az ukrán vezetéket, de nem úgy, ahogy gondoltuk

A kormány kihirdette azt a rendeletcsomagot, amellyel megnövelik a stratégiai gázkészleteket, valamint egy jogilag megkérdőjelezhető lépéssel leállítják az Ukrajnába irányuló földgázexportot.

Most érkezett: mégis van remény a HÉV-szerelvények felújítására?

Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Meta and YouTube found liable in landmark social media addiction trial

A woman has been awarded $6m in a verdict that could have implications for hundreds of other cases in the US.

