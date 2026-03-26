Fontos változások jöttek az iPhone-okra – videó

A magyar idő szerint kedd este befutott iOS 26.4 több új emojit is hoz – ezek is láthatók a cikk végén található videóban.

Az Apple Music alkalmazás ezentúl megjelenítheti a kedvelt előadói közeli koncertjeit, emellett az albumok és a lejátszási listák megjelenése is eléggé átalakult – írja a hvg.hu.

Érkezett egy „Háttérzene widget” is, amely „elalváshoz, relaxáláshoz, hatékonysághoz és jó közérzethez válogatott lejátszási listákat jelenít meg”, ha elhelyezi a kezdőképernyőn. Természetesen ehhez is szükséges az Apple Music előfizetés.

Az Apple a kisegítő lehetőségeken is faragott egy kicsit, a „Mozgás csökkentése beállítás” például csökkenti a Liquid Glass animációit azoknak a felhasználóknak, akik érzékenyek a képernyőn megjelenő mozgásokra. A „Fényes effektek csökkentése” pedig a fényes villanásokat mérsékli, melyek jellemzően elemekre koppintáskor jelennek meg.

A frissítés egyik legfontosabb változása, hogy az Apple javított a billentyűzetpontosságon is gyors gépelés közben.

Az iOS 26.4 a Beállítások – Általános – Szoftverfrissítés menüpontban tölthető le.