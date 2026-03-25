2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Nyitókép: Unsplash

A tömeges panaszok után végre frissítések érkeznek a Windows 11-re

Infostart

A felhasználók panaszai után a Microsoft új javításokkal, frissítésekkel készül a Windows 11-hez.

Megbízhatósági és használhatósági javításokat jelentett be a Microsoft a 2026-os terveiről a Windows 11 kapcsán. A Windows Central jelentése szerint több jelentős frissítésen is dolgoznak a Windows 11-hez, az elmúlt két évben összegyűlt felhasználói panaszok miatt.

A Microsoft a rendszerteljesítmény javítását is célul tűzte ki. Az ígéret szerint az év végére egy sokkal gyorsabban reagáló, fürgébb, és kevésbé hardverigényes rendszert kapnak a felhasználók – írja a hvg.hu.

Várhatóan a bosszantó hirdetésből is kevesebb lesz a Windows 11-ben, ahogyan az AI-funkciók és a frissítések is kevésbé lesznek zavarók. A cikk szerint a cég együttműködik a gyártókkal és az illesztőprogramok fejlesztőivel is, hogy az efféle rendszerillesztők sokkal stabilabbak legyenek. Így maga a Windows is kevésbé lehet hajlamos az összeomlásra.

A leggyakoribb felhasználói panaszok után a Fájlkezelő és más rendszerprogramok felhasználói felületének villogását is orvosolják, ahogyan az egész Windows is sokkal egységesebb felületet kap. A tálca áthelyezésének lehetőségét is visszahozzák.

A fejlesztések érintik a Windows Update-et is, ami a jövőben kevésbé lesz önjáró:

a felhasználóknak nagyobb beleszólásuk lesz abba, hogy mikor szeretnék telepíteni a frissítéseket.

Ezeket ráadásul hosszabb időre is szüneteltetni lehet majd, és a Microsoft azon is dolgozik, hogy ritkábban legyen szükség az eszközök frissítés miatti újraindításra.

A rendszer legfontosabb AI-eszközét, a Copilotot sem építik majd be mindenhová a Windows 11-ben. Ez az ígéret szerint először a Jegyzettömbben, a Fotókban, a Képmetszőben és a widgeteknél lesz tetten érhető. A hirdetések a Start menüből teljesen száműzni lehet.

A bejelentés szerint a Windowson dolgozó csapatnál a teljesítményt és a kényelmesebb használatot célzó fejlesztések vannak a prioritási lista élén. A Microsoft közölte: a következő hónapokban meg is kezdik a fentiek tesztelését. Valószínűleg az őszi, nagy frissítőcsomaggal érkeznek meg valamennyi felhasználóhoz.

Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is

Megalakulása óta szinte töretlen a radikális jobboldalinak tartott AfD szárnyalása. A két nyugati tartományban márciusban tartott helyi parlament választásokon az ellenzéki párt megduplázta eredményét, de a java az elemzők szerint szeptemberben, a keleti tartományokban tartandó választásokon következhet.
Elitkatonákat vezényel Trump Irán térségébe, erős katonai hatalmak szállhatnak be a háborúba - Percről percre tudsósítunk az iráni háborúról kedden

Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? A jelenleg érvényes női és férfi nyugdíjkorhatár Magyarországon: ennyi évet kell dolgozni a nyugdíjba vonuláshoz

Mennyi az öregségi nyugdíjkorhatár Magyarországon? Várható-e nyugdíjkorhatár-emelés 2026-ban? És hány évet kell dolgozni a nyugdíjhoz? Összeszedtünk minden fontos infót.

Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

The US is expected to deploy ground forces to the Middle East, according to the BBC's US partner, CBS News.

