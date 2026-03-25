A tömeges panaszok után végre frissítések érkeznek a Windows 11-re

Megbízhatósági és használhatósági javításokat jelentett be a Microsoft a 2026-os terveiről a Windows 11 kapcsán. A Windows Central jelentése szerint több jelentős frissítésen is dolgoznak a Windows 11-hez, az elmúlt két évben összegyűlt felhasználói panaszok miatt.

A Microsoft a rendszerteljesítmény javítását is célul tűzte ki. Az ígéret szerint az év végére egy sokkal gyorsabban reagáló, fürgébb, és kevésbé hardverigényes rendszert kapnak a felhasználók – írja a hvg.hu.

Várhatóan a bosszantó hirdetésből is kevesebb lesz a Windows 11-ben, ahogyan az AI-funkciók és a frissítések is kevésbé lesznek zavarók. A cikk szerint a cég együttműködik a gyártókkal és az illesztőprogramok fejlesztőivel is, hogy az efféle rendszerillesztők sokkal stabilabbak legyenek. Így maga a Windows is kevésbé lehet hajlamos az összeomlásra.

A leggyakoribb felhasználói panaszok után a Fájlkezelő és más rendszerprogramok felhasználói felületének villogását is orvosolják, ahogyan az egész Windows is sokkal egységesebb felületet kap. A tálca áthelyezésének lehetőségét is visszahozzák.

A fejlesztések érintik a Windows Update-et is, ami a jövőben kevésbé lesz önjáró:

a felhasználóknak nagyobb beleszólásuk lesz abba, hogy mikor szeretnék telepíteni a frissítéseket.

Ezeket ráadásul hosszabb időre is szüneteltetni lehet majd, és a Microsoft azon is dolgozik, hogy ritkábban legyen szükség az eszközök frissítés miatti újraindításra.

A rendszer legfontosabb AI-eszközét, a Copilotot sem építik majd be mindenhová a Windows 11-ben. Ez az ígéret szerint először a Jegyzettömbben, a Fotókban, a Képmetszőben és a widgeteknél lesz tetten érhető. A hirdetések a Start menüből teljesen száműzni lehet.

A bejelentés szerint a Windowson dolgozó csapatnál a teljesítményt és a kényelmesebb használatot célzó fejlesztések vannak a prioritási lista élén. A Microsoft közölte: a következő hónapokban meg is kezdik a fentiek tesztelését. Valószínűleg az őszi, nagy frissítőcsomaggal érkeznek meg valamennyi felhasználóhoz.