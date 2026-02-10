ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Kiderült, melyik appokat töltik le a legtöbben Európában, és kik keresnek ezen a legjobban

Infostart

A tavalyi év adatai alapján az öreg kontinens a mesterséges intelligenciára, az olcsó vásárlásra és a közösségi médiumokra volt a legjobban ráállva. A sok letöltés azonban nem jelentett garanciát a nagy bevételre is.

2025-ben az app-piacon eltérnek a letöltési és a bevételi éllovasok: a hasznos vásárlási és MI-appokat ugyan letöltik, de a pénzt a szórakoztató előfizetéses és a randiappok termelik – írja az Euronews.

AppFigures becslései alapján az EU-ban 2025-ben legjobban teljesítő appok rangsora jól kirajzolja a felhasználói preferenciákat, a top 20-ban a produktivitási, vásárlási és közösségi platformok uralják a letöltéseket.

2025-ben az EU-ban a ChatGPT volt a leggyakrabban letöltött alkalmazás, valamivel több mint 64 millió letöltéssel, ezt követi 44 millióval a Temu.

A két éllovas után a letöltésszámok nagyjából 27 millióra esnek vissza. Innentől a helyezések nagyon szorosak, a 20. pozícióig nincs nagy eltérés: ott a Snapchat valamivel több mint 16 millió letöltést ér el.

A top 20-as ranglista tehát a friss adatok alapján így néz ki, a letöltések száma alapján:

  1. ChatGPT - 64 millió
  2. Temu - 43,9 millió
  3. Threads - 27,3 millió
  4. TikTok - 26,8 millió
  5. CapCut - 25,4 millió
  6. Google Gemini - 25,2 millió
  7. WhatsApp - 24,4 millió
  8. Revolut - 23,9 millió
  9. Vinted - 23,2 millió
  10. Lidl Plus - 22,8 millió
  11. Duolingo - 22,3 millió
  12. Shein - 22,2 millió
  13. Instagram - 21,9 millió
  14. Telegram - 21,6 millió
  15. Klarna - 17,9 millió
  16. Uber - 17,9 millió
  17. Microsoft Teams - 16,7 millió
  18. Canva - 16,6 millió
  19. Pinterest - 16,5 millió
  20. Snapchat - 16,4 millió

Az AppFigures 2025-ös becslései viszont arra utalnak, hogy az európai alkalmazáspiacon egyre nagyobb a szakadék a népszerűség és a jövedelmezőség között. Miközben a letöltéseket az ingyenes produktivitási és vásárlási appok uralják, a bevétel fő motorjai valójában a szórakoztató és az előfizetéses platformok.

A bevételi rangsor teljesen mást mutat, mint a letöltések számáé.

A TikTok az EU legnagyobb bevételt termelő alkalmazása, becslések szerint több mint 740 millió eurót hozott, noha letöltésszámban csak a negyedik helyen áll. Sőt, olyan alkalmazások is szerepelnek a legtöbbet a konyhára hozók közt, amik a legtöbb letöltést mutató ranglistára fel sem kerültek:

  1. TikTok - 742,2 millió euró
  2. ChatGTP - 447,7 millió euró
  3. Tinder - 428,7 millió euró
  4. Disney+ - 351,2 millió euró
  5. Amazon Prime Video - 322,8 millió euró
  6. Google One - 283,5 millió euró
  7. YouTube - 243,3 millió euró
  8. Amazon Shopping - 188,8 millió euró
  9. Duolingo - 171,8 millió euró
  10. CapCut - 133,4 millió euró
  11. HBO Max - 131,1 millió euró
  12. Snapchat - 130,5 millió euró
  13. Crunchyroll - 128,9 millió euró
  14. Bumble - 124,9 millió euró
  15. Linkedin - 124,7 millió euró
  16. Deezer - 118,6 millió euró
  17. Spotify - 107,5 millió euró
  18. Audible - 84 millió euró
  19. ReelShort - 81,1 millió euró
  20. Badoo Dating - 80,8 millió euró

A bevételi adatok a teljes fogyasztói költést mutatják, még azelőtt, hogy az Apple és a Google levonná a saját platformdíját. Ez azt jelenti, hogy a számok nagyjából 30 százalékkal magasabbak annál, mint amennyi végül a fejlesztőkhöz kerül.

A becslések a közvetlenül az alkalmazásokon belüli költésekre – például előfizetésekre és digitális tartalomra – koncentrálnak. Nem számolnak a fizikai termékekért vagy szolgáltatásokért fizetett összegekkel, mint amilyenek az Uber-utak vagy az Amazon-vásárlások, jóllehet bizonyos appon belüli vásárlások, például a filmkölcsönzések vagy az előfizetések, beleszámítanak.

