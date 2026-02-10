Kiderült, melyik appokat töltik le a legtöbben Európában, és kik keresnek ezen a legjobban

2025-ben az app-piacon eltérnek a letöltési és a bevételi éllovasok: a hasznos vásárlási és MI-appokat ugyan letöltik, de a pénzt a szórakoztató előfizetéses és a randiappok termelik – írja az Euronews.

AppFigures becslései alapján az EU-ban 2025-ben legjobban teljesítő appok rangsora jól kirajzolja a felhasználói preferenciákat, a top 20-ban a produktivitási, vásárlási és közösségi platformok uralják a letöltéseket.

2025-ben az EU-ban a ChatGPT volt a leggyakrabban letöltött alkalmazás, valamivel több mint 64 millió letöltéssel, ezt követi 44 millióval a Temu.

A két éllovas után a letöltésszámok nagyjából 27 millióra esnek vissza. Innentől a helyezések nagyon szorosak, a 20. pozícióig nincs nagy eltérés: ott a Snapchat valamivel több mint 16 millió letöltést ér el.

A top 20-as ranglista tehát a friss adatok alapján így néz ki, a letöltések száma alapján:

ChatGPT - 64 millió Temu - 43,9 millió Threads - 27,3 millió TikTok - 26,8 millió CapCut - 25,4 millió Google Gemini - 25,2 millió WhatsApp - 24,4 millió Revolut - 23,9 millió Vinted - 23,2 millió Lidl Plus - 22,8 millió Duolingo - 22,3 millió Shein - 22,2 millió Instagram - 21,9 millió Telegram - 21,6 millió Klarna - 17,9 millió Uber - 17,9 millió Microsoft Teams - 16,7 millió Canva - 16,6 millió Pinterest - 16,5 millió Snapchat - 16,4 millió

Az AppFigures 2025-ös becslései viszont arra utalnak, hogy az európai alkalmazáspiacon egyre nagyobb a szakadék a népszerűség és a jövedelmezőség között. Miközben a letöltéseket az ingyenes produktivitási és vásárlási appok uralják, a bevétel fő motorjai valójában a szórakoztató és az előfizetéses platformok.

A bevételi rangsor teljesen mást mutat, mint a letöltések számáé.

A TikTok az EU legnagyobb bevételt termelő alkalmazása, becslések szerint több mint 740 millió eurót hozott, noha letöltésszámban csak a negyedik helyen áll. Sőt, olyan alkalmazások is szerepelnek a legtöbbet a konyhára hozók közt, amik a legtöbb letöltést mutató ranglistára fel sem kerültek:

TikTok - 742,2 millió euró ChatGTP - 447,7 millió euró Tinder - 428,7 millió euró Disney+ - 351,2 millió euró Amazon Prime Video - 322,8 millió euró Google One - 283,5 millió euró YouTube - 243,3 millió euró Amazon Shopping - 188,8 millió euró Duolingo - 171,8 millió euró CapCut - 133,4 millió euró HBO Max - 131,1 millió euró Snapchat - 130,5 millió euró Crunchyroll - 128,9 millió euró Bumble - 124,9 millió euró Linkedin - 124,7 millió euró Deezer - 118,6 millió euró Spotify - 107,5 millió euró Audible - 84 millió euró ReelShort - 81,1 millió euró Badoo Dating - 80,8 millió euró

A bevételi adatok a teljes fogyasztói költést mutatják, még azelőtt, hogy az Apple és a Google levonná a saját platformdíját. Ez azt jelenti, hogy a számok nagyjából 30 százalékkal magasabbak annál, mint amennyi végül a fejlesztőkhöz kerül.

A becslések a közvetlenül az alkalmazásokon belüli költésekre – például előfizetésekre és digitális tartalomra – koncentrálnak. Nem számolnak a fizikai termékekért vagy szolgáltatásokért fizetett összegekkel, mint amilyenek az Uber-utak vagy az Amazon-vásárlások, jóllehet bizonyos appon belüli vásárlások, például a filmkölcsönzések vagy az előfizetések, beleszámítanak.