ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.78
usd:
327.87
bux:
110414.26
2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fiatal üzletember gondterhelten nézi egy laptop kijelzőjét egy irodában // Young casual businessman wearing glasses is sitting in front of his notebook holding his head pondering over his work. Office equipment and another computer is in front of him.
Nyitókép: Hinterhaus Productions/Getty Images

Kiderült, miért nem AI-oznak a kisvállalkozások

Infostart / MTI

Az európai és a magyar kisvállalkozások nagy része szeretné kihasználni a digitális és mesterséges intelligencia (MI) megoldások előnyeit, azonban ezt nagyban akadályozza, hogy hiányzik a gyakorlati útmutatás – állapítja meg a team.blue digitális szolgáltató legfrissebb Digitális Érettségi Jelentése.

A több mint 30 országban, több mint 8 ezer kisvállalkozás részvételével készített nemzetközi kutatás szerint a cégek 30 százaléka nem tudja, milyen digitális eszközöket érdemes használnia, 26 százalék pedig nem érzi magát elég magabiztosnak a használatukhoz. A kisvállalkozások még mindig túl bonyolultnak érzik a digitális eszközök világát. Bár csaknem egyötödük használ már aktívan MI eszközöket, és további 36 százalék kísérletezik velük, az ilyen megoldások iránt még mindig nagy a bizalmatlanság.

A jelentés szerint a kisvállalkozásoknak nem több eszközre van szükségük, hanem segítő kezekre, amelyek egyszerűsítik a döntéshozatalt: a cégek fele lépésről lépésre igényelne útmutatást, 42 százalék szeretne egyértelmű ajánlásokat, 38 százalék oktatást vagy workshopot. A magyar eredmények összhangban vannak a nemzetközi trendekkel: a vállalkozók nyitottak és érdeklődők, de igényelnék az MI használatával kapcsolatos gyakorlati útmutatást.

A team.blue Európa egyik vezető digitális szolgáltatója, több mint 60 helyi márkával és több mint 3,5 millió ügyféllel van jelen 22 országban, köztük Magyarországon. Szolgáltatásaik között szerepel a hosting, domainek, biztonság, e-kereskedelmi megoldások, felhőszolgáltatások és alkalmazások.

Kezdőlap    Tech    Kiderült, miért nem AI-oznak a kisvállalkozások

kutatás

kisvállalkozás

mesterséges intelligencia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.02. kedd, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Látványos szintet ért el az orosz hadsereg leépülése: elképesztő állapotok uralkodnak a csapatoknál

Látványos szintet ért el az orosz hadsereg leépülése: elképesztő állapotok uralkodnak a csapatoknál

A Liman térségében harcoló ukrán katonák az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy egyre több orosz katona érkezik védőfelszerelés nélkül. A jelenség a beszámolók alapján rendszerszintűvé vált, és már nem csak "büntetésből" küldik így a gyalogságot - írja a The Telegraph helyszíni források alapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális mértékű uniós hitel felvételére készül a kormány: erre költenék a pénzt - de tényleg megéri?

Brutális mértékű uniós hitel felvételére készül a kormány: erre költenék a pénzt - de tényleg megéri?

Egyelőre nem nyilvános, hogy Magyarország pontosan milyen fejlesztésekre kérte a kedvezményes hitelt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Trump's envoy set for key Ukraine talks in Moscow

Putin and Trump's envoy set for key Ukraine talks in Moscow

Steve Witkoff will hold talks at the Kremlin, after the White House said it was "optimistic" about a breakthrough.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 08:11
Brutális ámokfutás két halálos áldozattal
2025. december 2. 07:47
Fiatal kereszténydemokraták buktathatják meg a koalíció tervezett nyugdíjreformját a Bundestagban
×
×
×
×