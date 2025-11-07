Fura indokkal csapta le a YouTube a Windows 11 kicselezését segítő videókat

Egyelőre nem tudni, hogy tényleg a Google túlbuzgó AI-algoritmusa áll-e az ügy mögött, mindenesetre ezt hibáztatja az a youtuber, akinek Windows 11-gyel kapcsolatos videóit érdekes indokkal távolította el a legnagyobb videomegosztó – írja a Tom's Hardware cikke nyomán a hvg.hu.

Igaz, nem teljesen ártatlanok a letörölt videók, ugyanis a CyberCPU Tech csatorna mögött álló alkotó többek között egy olyan, azóta eltávolított tartalmat tett fel, amelyik bemutatja, hogyan lehet telepíteni a Windows 11-et Microsoft-fiók nélkül. A videós ezt még betudta annak, hogy hibázott a platform ellenőrző algoritmusa, ám

ugyanez történt egy másik tartalmával is, ami azt mutatta be, hogyan kerülhetők meg a Windows 11 meglehetősen szigorú hardverkövetelményei.

A YouTube mindössze egy homályos indoklást adott az eltávolításra, miszerint a videós megsértette a platform közösségi irányelveit.

A videós fellebbezett a lépés ellen, és ezt a választ kapta: „ismétlem, a kapott figyelmeztető jelzés a káros vagy veszélyes tartalomra vonatkozó irányelvek megsértése miatt lett kiadva. Ezek tiltják az olyan tartalmakat, amelyek veszélyes vagy illegális tevékenységekre buzdítanak, és amelyek súlyos testi sérülést vagy halát kockáztatnak”.

A csatorna üzemeltetője ugyancsak furcsállta a dolgot, de azt nyilatkozta, hogy a YouTube alakítja a játékszabályokat, és láthatólag nem szeretnének ilyen típusú és tartalmú videókat a platformon. Így, bár nem érti a döntés okát, lenyeli büszkeségét és nem tesz fel több hasonló videót.

Nem gondolja viszont, hogy a Microsoft keze van a dologban, bár több kommentelő is azt sugallta, hogy van együttműködés a tech-vállalatok között, ám megerősítés vagy cáfolat nélkül ez csak találgatás.

A youtuber sokkal inkább hibáztatja a Google-t és a YouTube-ot, amiért túlzottan támaszkodik a mesterséges intelligenciára, és valószínűleg az AI jelölte meg a videóját és nem adott helyt a fellebbezésének. Azt is kifogásolja, hogy az „ügyfélszolgálat” is csak egy chatbot, amivel nem lehet értelmes párbeszédet folytatni, nem lehet neki érveket felhozni, mivel nem gondolkodásra van programozva, mindig magának fog igazat adni.