Nagyon vártak már erre az androidosok: szöveges utasítással bármilyen videót tudnak majd generálni

Az OpenAI szeptemberben adta ki a Sora nevű videógeneráló alkalmazását iOS-re, amit alig öt nap alatt egymillióan töltöttek le. Rövid idő alatt annyira népszerűvé vált az újdonság, hogy mostantól már androidos eszközökön is elérhető – írja a CNBC cikke alapján a hvg.hu.

A Sora nevű alkalmazás segítségével mesterséges intelligencia által generált videókat lehet készíteni. A videógeneráló fejlesztés hasonlóan működik, mint az OpenAI képgeneráló megoldása.

A felhasználónak pár szóban le kell írnia a látni kívánt jelenetet, majd néhány másodperces gondolkodás után a Sora egy videóklipet ad ki.

A generálható tartalmak tárháza ugyanakkor korlátozott, ugyanis ismert személyeket, karaktereket és márkákat nem generál a Sora.

Az OpenAI bejelentette, hogy mostantól androidos eszközökre is telepíteni lehet az alkalmazást. Először csak az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Dél-Koreában, Tajvanon, Thaiföldön és Vietnámban élő felhasználók élhetnek a lehetőséggel, később azonban a tervek szerint bővíteni fogják a piacot. Bill Peebles, az OpenAI egyik vezetője azt írta az X-en, azon dolgoznak, hogy az alkalmazás elérhető legyen Európában is.

Bár kezdetben a szolgáltatáshoz csak meghívásos alapon lehetett hozzáférni, ezen változtatott az OpenAI, így már bárki használhatja. Ez a lehetőség azonban csak korlátozott ideig él az amerikai, kanadai, japán és koreai piacokon.

A Sora jelenleg az ötödik helyen áll az Apple ingyenes alkalmazásainak a listáján, és három hétig vezette az App Store letöltési listáját.