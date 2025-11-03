„Második vádli” – cipőre szerelhető és a futást segítő robotot tervezett a Nike

Cipőre szerelhető robotot tervezett a Nike és a Dephy nevű robotikai cég, amivel könnyebben lehet futni vagy sétálni – írja a Dezeen cikke alapján a hvg.hu.

A készülék a Project Amplify nevet kapta, és a bokára vagy a cipőre lehet felhelyezni. A kis robot felhelyezve a cipő sarkából felfelé nyúlik, és körülöleli a lábszárat. Beépített akkumulátor biztosítja az energiaellátást, ami a benne lévő motorokat is működteti. A Nike frappánsan csak „második vádlinak” nevezi az eszközt. A sportszergyártó vállalat szerint

ez olyan segítség a járásban és a futásban, mint a biciklizésben az elektromos kerékpárok használata.

Amint működésbe lép a Project Amplify, megemeli az ember sarkát, hogy könnyebben tudjon lépni, de ezzel nem veszíti el a természetes járás érzését. A Nike közölte: a Project Amplify elsősorban azoknak ajánlott, akik 10-12 perc alatt futják le az egy mérföldes (1600 méter) távot, vagyis nagyjából 10 km/órás sebességgel futnak.

Az elmúlt években mintegy négyszáz sportoló tesztelte a Project Amplify különböző változatait, és egyesek a használatával két percet javítottak a futóidejükön egy mérföldön.

A mostani változat egy olyan speciális futócipőhöz illeszthető, amit egyébként az Amplify nélkül is lehet használni. A Nike azt nem közölte, hogy más cipőkre is fel lehet-e majd illeszteni a készüléket. Még azt sem tudni, pontosan mikorra készülhet el a futást segítő robot, mert a következő években még fejleszteni fogják.