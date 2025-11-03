ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 3. hétfő Győző
Egy fehér WC-csésze nyitott fedéllel.
Nyitókép: Unsplash

Igazi hiánypótló: a WC-kamera, ami elemzi a végterméket

Infostart

A technológiai újdonság egy alkalmazás segítségével képes kielemezni, mennyire egészséges az, amit magunk után hagyunk, és figyelmeztet, ha esetleg valami baj van.

Az amerikai Kohler vállalat előrukkolt egy olyan, Dekoda névre hallgató, kamerás egészségügyi nyomkövetővel, ami szenzorai segítségével pontosan elemzi a felhasználó székletét – írja a The Verge cikke nyomán a hvg.hu.

A készülék a nyert adatokat egy applikációban kielemzi, és jelzi a tulajdonosnak például a hidratációs szintjét vagy a bélrendszere egészségi állapotát. Ha pedig vért észlel, ami komolyabb egészségügyi problémára utalhat, azonnal jelez.

A rendszer magában foglal egy, a WC-csészére illeszthető érzékelőt, egy mágneses töltőpadot, valamint egy falra applikálható távirányítót is. A gyűjtött adatokat a Kohler Health nevű alkalmazásban lehet áttekinteni, mely jelenleg csak iOS-re érhető el, de az ígéret szerint hamarosan androidos készülékekre is le lehet majd tölteni.

Az eszköz, amellett, hogy 600 dollárért, azaz körülbelül 200 ezer forintért rendelhető elő, még előfizetéshez is lesz kötve. Ez havi 7 dollárba, vagyis nagyjából 2400 forintba fog kerülni. Családi csomaggal azonban lejjebb lehet ebből faragni.

A cég arra is felhívja a figyelmet, hogy az eszköz sötét színű csészékben nem működik, ugyanis az elemzéshez fényre van szüksége. A szerkezet belsejében fejlett optikai érzékelők találhatók, melyek spektroszkópia segítségével figyelik meg, hogyan vetődik a fény a végtermékre. Az adatvédelem jegyében a szenzorok lefelé vannak irányítva, így csak azt látják, ami már a csésze aljában van.

Az alkalmazásnak megküldött adatok – székelés gyakorisága, állaga, alakja – végpontok között titkosítva vannak, és a falra szerelhető távirányítón egy ujjlenyomat-érzékelő is van, mely megkülönbözteti a felhasználókat. Az applikáció több napi adat alapján tesz javaslatokat a felhasználónak, például arra vonatkozóan, hogy fogyasszon több folyadékot vagy változtasson az étrendjén.

