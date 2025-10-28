ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.44
usd:
333.08
bux:
106242.2
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: The Good Brigade/Getty Images

Nagy port kavart társkereső alkalmazásokat tiltott ki az Apple

Infostart

Túl sok volt a panasz, az Apple kisöpört két randiappot az alkalmazásboltjából.

Kipenderítette az Apple az App Store-ból a Tea és a TeaOnHer nevű társkereső alkalmazásokat – idézi a TechCrunch hírét a hvg.hu. A törlésre elsőként az Appfigures elemzőcég észlelte: mint azt közölték, múlt kedden az Apple száműzte a két alkalmazást a piacteréről. Mindenközben az androidos Play Áruházban továbbra is letölthetők.

A TechCrunch kérdésekkel fordult az ügyben az Apple-höz, és a cég megerősítette, hogy ők távolították el a két randiappot. A magyarázatuk szerint azért lépék meg ezt, megítélésük szerint egyik sem felelt meg a tartalommoderálási, valamint adatvédelmi követelményeiknek.

Az Apple szerint túl sok felhasználói panaszt és negatív értékelést tapasztaltak – ezek között olyanok is voltak, amelyek arról szóltak, hogy kiskorúak személyes adatait is közzétették ezekben az alkalmazásokban. A cég tájékoztatta a fejlesztőket a problémákról, ám megoldás nem született.

Mint a portál kiemeli, a Tea és a TeaOnHer az év elején vált virálissá, noha előbbi már 2023 óta létezett. Az app arra ösztönözte a nőket, hogy osszák meg a társkeresőkön lévő férfiakról a véleményüket – tehát lényegében egyfajta biztonsági szolgáltatásnak hirdették, bár a kezdetektől fogva vitatott volt ez a logika.

Főleg a férfiak ellenezék a dolgot, mivel a magánéletükbe történő beavatkozásnak értékelték annak funkcióit. Az efféle információk megosztása ugyanis akár rágalmazásként is értékelhető.

Az már csak a hab a tortán – jegyzi meg a hvg.hu –, hogy a nyár folyamán egy komoly adatvédelmi incidens is történt a Tea-nél.

Kezdőlap    Tech    Nagy port kavart társkereső alkalmazásokat tiltott ki az Apple

apple

panasz

applikáció

alkalmazás

app store

társkereső

randevú

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.28. kedd, 18:00
Kaderják Péter
a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Üzent a Kreml: ezt gondolják az orosz olaj vásárlásáról

Üzent a Kreml: ezt gondolják az orosz olaj vásárlásáról

A Kreml szerint Oroszország jó áron kínál versenyképes, jó minőségű energiát, és partnerei maguk dönthetnek arról, kívánnak-e orosz energiahordozókat vásárolni az Egyesült Államok új olajipari szankciói után - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szó szerint megfő a bolygó: vészharangot kongat az ENSZ, tényleg nincs már visszaút?

Szó szerint megfő a bolygó: vészharangot kongat az ENSZ, tényleg nincs már visszaút?

Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three dead in Jamaica as strongest storm of the year Hurricane Melissa approaches island

Three dead in Jamaica as strongest storm of the year Hurricane Melissa approaches island

People are evacuated to higher ground as US meteorologists warn of "catastrophic" conditions from the category five storm.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 11:14
Lóga Máté: az évtized végére járhat a reptéri vasút, versenyképes lesz a jegyár
2025. október 28. 09:16
Döntöttek a Bajza utcai megálló átnevezésének ügyében
×
×
×
×