Nagy port kavart társkereső alkalmazásokat tiltott ki az Apple

Kipenderítette az Apple az App Store-ból a Tea és a TeaOnHer nevű társkereső alkalmazásokat – idézi a TechCrunch hírét a hvg.hu. A törlésre elsőként az Appfigures elemzőcég észlelte: mint azt közölték, múlt kedden az Apple száműzte a két alkalmazást a piacteréről. Mindenközben az androidos Play Áruházban továbbra is letölthetők.

A TechCrunch kérdésekkel fordult az ügyben az Apple-höz, és a cég megerősítette, hogy ők távolították el a két randiappot. A magyarázatuk szerint azért lépék meg ezt, megítélésük szerint egyik sem felelt meg a tartalommoderálási, valamint adatvédelmi követelményeiknek.

Az Apple szerint túl sok felhasználói panaszt és negatív értékelést tapasztaltak – ezek között olyanok is voltak, amelyek arról szóltak, hogy kiskorúak személyes adatait is közzétették ezekben az alkalmazásokban. A cég tájékoztatta a fejlesztőket a problémákról, ám megoldás nem született.

Mint a portál kiemeli, a Tea és a TeaOnHer az év elején vált virálissá, noha előbbi már 2023 óta létezett. Az app arra ösztönözte a nőket, hogy osszák meg a társkeresőkön lévő férfiakról a véleményüket – tehát lényegében egyfajta biztonsági szolgáltatásnak hirdették, bár a kezdetektől fogva vitatott volt ez a logika.

Főleg a férfiak ellenezék a dolgot, mivel a magánéletükbe történő beavatkozásnak értékelték annak funkcióit. Az efféle információk megosztása ugyanis akár rágalmazásként is értékelhető.

Az már csak a hab a tortán – jegyzi meg a hvg.hu –, hogy a nyár folyamán egy komoly adatvédelmi incidens is történt a Tea-nél.