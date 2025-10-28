ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Elon Musk dél-afrikai-amerikai üzletember, a Tesla Motors elektromosjármű-gyártó, a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat és az X közösségi médiaplatform tulajdonosa a Rishi Sunak brit miniszterelnökkel tartott nyilvános beszélgetésen Londonban 2023. november 2-án, a mesterséges intelligencia (MI) biztonságos alkalmazásáról és kockázatairól tartott bletchley-i nemzetközi konferencia zárónapján. A brit kormány a világ első globális MI-biztonsági csúcstalálkozójaként hirdette meg az angliai Bletchley-ben tartott kétnapos rendezvényt.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Tolga Akmen

Elstartolt Elon Musk alternatív, AI alapú Wikipédiája, a Grokipedia

Infostart / MTI

A tech-milliárdos jó ideje mondogatja, hogy haragszik a Wikipédiára, mert az szerinte politikailag túlzottan elfogult, baloldali, liberális. Ezért elindította saját verzióját, aminek a Grok mesterséges intelligencia az alapja.

Elon Musk és mesterségesintelligencia-fejlesztő cége, az xAI hétfőn elindította a Grokipediát, amelyet a Wikipédia online enciklopédia AI-alapú versenytársának tartanak.

Az xAI fejlesztésében készült V0.1-es béta verzió hétfőn estére már több mint 885 ezer címszót tartalmazott.

„Az 1.0-s verzió tízszer jobb lesz” – ígérte Musk az X közösségi platformon. „Még ez a nagyon korai verzió is átlagosan jobb, mint a Wikipédia, véleményem szerint” - írta a közelmúltban ugyancsak az X-en a béta változatról.

A milliárdos szeptemberben hozta nyilvánosságra az X-en, hogy az xAI csapata a Grokipedián dolgozik, ami „jelentős javulást jelent majd a Wikipédiához képest”. „Őszintén szólva, ez egy szükséges lépés az xAI célja, az univerzum megértése felé” – írta a bejegyzésében.

A jobboldali nézeteket valló Elon Musk évek óta rendszeresen bírálja a Wikipédiát, amelyet baloldali politikai elfogultsággal vádol.

„Grok (és a Grokipedia) célja az igazság, a teljes igazság, és csakis az igazság” – hangsúlyozta a világ leggazdagabb embere, hozzátéve, hogy enciklopédiáját bárki ingyenesen használhatja.

A 2001-ben létrehozott Wikipédia – amelyen jelenleg több mint hétmillió angol nyelvű címszó található – önkéntesek által működtetett, nagyrészt adományokból finanszírozott enciklopédia, amelynek oldalait az internethasználók írhatják vagy módosíthatják, és amely tartalmát „semleges nézőpontúnak” nevezi.

A Grokipedia tartalmát mesterséges intelligencia és a Grok chatbot generálja minden oldalon több forrást is megjelölve. Musk megfogalmazása szerint a Grok egy „igazságkereső” és „politikailag semleges” mesterségesintelligencia-rendszer.

A chatbot azonban az elmúlt hónapokban vitát váltott ki bizonyos antiszemita tartalmakkal, amelyeket az xAI programozási hibának tulajdonított.

A Grokipedia cikkeiben feltüntetik, hogy a tényeket a Grok ellenőrizte, de az nem világos, hogy ez a folyamat hogyan működik, és hogy a mesterséges intelligencia milyen forrásokra támaszkodik.

A The Verge technológiai weboldal rámutatott, hogy a Grokipedia Apple MacBook Airről szóló bejegyzésében a Wikipédiáról „adaptált” információ is szerepel.

„Még mindig dolgozunk rajta, hogy megértsük a Grokipedia működését” – közölte a Wikipédiát üzemeltető Wikimedia Alapítvány a The Verge kérdésére, és hozzáfűzte, hogy sok AI-vállalat támaszkodik olyan, emberek által írt forrásokra, mint a Wikipédia.

