Veszélybe került a pontos idő

A kínai állambiztonsági minisztérium szerint az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége (NSA) 2022 és 2024 között kibertámadásokat követett el egyebek mellett a nemzeti pontosidő-szolgálati központ (NTSC) ellen. A támadásokban az amerikai ügynökség 42 különböző típusú "speciális kiberfegyvert" használt, és több belső hálózati rendszert is megpróbált feltörni, köztük egy kulcsfontosságú időszinkronizációs rendszert – írta az Economx.

Peking azt állítja, hogy az NSA egy meg nem nevezett külföldi mobiltelefon-márka üzenetküldő szolgáltatásának sérülékenységeit kihasználva jutott hozzá az NTSC munkatársainak kényes adataihoz.

Ha sikerrel jártak volna a behatolási kísérletek, akkor zavarok keletkezhettek volna Kína pénzügyi, energetikai, közlekedési vagy más stratégiai ágazataiban.

Kína és az Egyesült Államok, valamint a világ számos más országa (például Oroszország, Irán, Észak-Korea) között fokozódó kiberharc zajlik.