A Microsoft szerint ez lesz a jövő – így újul meg a Windows

Ahogy a technológiai óriás búcsút int a Windows 10-nek, és operációs rendszerének 40. évfordulójára készül, egy merész jövőképet vázolt fel. Yusuf Mehdi, a Microsoft ügyvezető alelnöke szerint a cég a következő evolúció küszöbén áll, ahol a mesterséges intelligencia mélyen integrálódik a mindennapi számítógép-használatba. „A víziónk az, hogy újraírjuk az egész operációs rendszert az AI köré, és létrehozzuk a valódi AI PC-t” – nyilatkozta a cégvezető.

A bejelentés legfontosabb eleme, hogy a Microsoft szerint a jövőben a hang lesz a harmadik legfontosabb beviteli mód a billentyűzet és az egér mellett. A Windows 11-be érkező „Hey, Copilot!” ébresztőszóval a felhasználók egyszerűen, beszéd útján kérhetik meg a rendszert, hogy hajtson végre feladatokat. „A PC-d amint megért téged, csodák történhetnek” – fogalmazott Mehdi a The Verge-nek, amit az Index szemlézett.

A hangvezérlés megvalósításához két új, kulcsfontosságú funkció érkezik: a Copilot Vision és a Copilot Actions. A Copilot Vision lehetővé teszi a mesterséges intelligencia számára, hogy – a felhasználó kifejezett engedélyével – „lássa” a képernyő tartalmát. Ezzel segítséget nyújthat programok használatában, hibaelhárításban, vagy akár lépésről lépésre végigvezethet egy bonyolultabb feladaton. A Microsoft hangsúlyozza, hogy

ez a funkció nem rögzít automatikusan semmit, a felhasználónak kell elindítania, hasonlóan egy képernyőmegosztáshoz.

A következő lépcsőfok a Copilot Actions, amellyel az AI már nemcsak tanácsot ad, hanem önállóan cselekszik is a gépen. Képes lesz például egy mappányi fotót megszerkeszteni vagy beállításokat módosítani. Ezt a funkciót egyelőre egy szűk körű tesztprogramban, a Copilot Labs keretein belül indítják el, mivel a cég elismeri, hogy a rendszer kezdetben még követhet el hibákat. „Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tanuljunk a felhasználói szokásokból, és idővel tovább javítsuk az élményt” – mondta Navjot Virk, a Windows Experiences alelnöke.

Bár a jövőkép lenyűgöző, a Microsoftnak komoly kihívásokkal kell szembenéznie – olvasható. Sokakban él még a Cortana nevű, korábbi hangasszisztens ordas nagy bukásának emléke, amely nem tudta meggyőzni a felhasználókat, hogy beszélgessenek a gépükkel. Ezenkívül a közelmúltbeli „Recall-botrány” – egy képernyő-aktivitást rögzítő funkcióval kapcsolatos adatvédelmi aggályok – miatt a bizalom visszaszerzése kulcsfontosságú lesz, különösen az olyan funkciók esetében, amelyek hozzáférést kérnek a képernyő tartalmához.

A Microsoft azonban eltökélt. A Windows 10 támogatásának végével egy időben nagyszabású tévéreklámkampányt indítanak „ismerd meg a számítógépet, amelyhez beszélhetsz” szlogennel, hogy minél több felhasználót csábítsanak át a Windows 11 új, AI-alapú világába. „Azt szeretnénk, hogy mindenki megtapasztalja, mit jelent egy olyan PC-vel rendelkezni, amely nem csupán egy eszköz, hanem egy igazi partner” – zárta gondolatait Mehdi.