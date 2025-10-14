Windows 10 - Csak félig igaz a rémhír

Pár nap és nyugdíjazzák a Windows 10-et. Mint a 24.hu Engadget-re támaszkodó cikke írja, az októberi 14-ei alkonnyal a Windows 10 támogatása szűnik meg, vagyis a nyugdíjazás szó pontos: szó sincs "temetésről", csak egyszerűen alapértelmezés szerint nem kapnak meg fontos biztonsági frissítéseket, használhatatlanokká nem válnak a gépek.

Van azonban három lehetőség, hogy továbbra se kelljen aggódni:

ingyenesen frissíteni a Win 11-re, ha a számítógép képes erre

új gépet venni, ami kompatibilis az új rendszerrel

kiterjesztett biztonsági frissítést (ESU) kérni, ez egy további év használatot biztosít.

Hogy képes-e a gépünk "frissülni", azt onnan tudjuk, hogy a Beállítások - Rendszer - Névjegy menüpontokon végighaladva le kell görgetni a használt verzió megtekintéséhez. Amennyiben van elérhető frissítés, azt rendszergazdai jogosultsággal telepíthetjük. Ha a rendszer felkínálja a Windows 11- re való frissítés lehetőségét, a legegyszerűbb, ha azonnal megtesszük.

Ha nincs ilyen opció, a gépünk valószínűleg már "túl öreg" a megújuláshoz. Ez esetben a Rendszer - Windows Update fülre kell menni, itt lehet regisztrálni a meghosszabbított biztonsági frissítésekre, ez Európában ingyenes.

A plusz egy évért rá kell kattintani az Eszköz hozzáadása a kiterjesztett biztonsági frissítések fogadásához opcióra. Itt rá kell kattintani az Eszköz hozzáadása gombra, és kész is vagyunk. De ez csak egy éves megoldás.