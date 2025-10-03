ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.28
usd:
332.14
bux:
99650.42
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
laptop billentyűzet klaviatúra gépelés kezek
Nyitókép: Pixabay

Tömegesen kerülhetnek bajba az SZÉP-kártyás ügyfelek

Infostart

Az ügyfelek védelme érdekében figyelmeztetést adott ki az OTP Bank.

Tömegesen kiküldött adathalász e-mailekre hívta fel ügyfelei figyelmét az OTP. Az elektronikus levelek tárgya „SZÉP-kártya CashBack program” – az ígért öt százalékos pénzvisszatérítés azonban kamu, a csalók az e-mailekben megadott linken keresztül akarják megszerezni a SZÉP-kártyához tartozó adatokat. A bank a honlapján azt írta, hogy aki ilyet kap, azonnal törölje a levelet, ne kattintson semmilyen, benne szereplő linkre, és semmiképp se adja meg a kártyája adatait.

Mint írták, az OTP nem küldött ilyen tartalmú e-mailt, nem kér így az ügyfeleitől kártyaadatokat, ráadásul a SZÉP-kártyák esetében egyáltalán nincs pénzvisszatérítés (cashback) lehetőség.

Aki esetleg már megadta az adatait egy ilyen e-mailben lévő linkről betöltődő oldalon, az azonnal tiltsa le a SZÉP-kártyáját! Ez megtehető az otpportalok.hu oldalon, a SZÉP mobilalkalmazásban, valamint az ügyfélszolgálati telefonszám (+36 1 366 6666) nullás menüpontján keresztül is.

Megjegyzik még, hogy az e-mailcímek nem az OTP Banktól kerültek ki, a címlista eredete nem ismert.

Forrás: az OTP Bank honlapja
Forrás: az OTP Bank honlapja

Kezdőlap    Tech    Tömegesen kerülhetnek bajba az SZÉP-kártyás ügyfelek

szép-kártya

otp bank

adathalászat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Az orosz elnök egyebek mellett arról is beszélt Szocsiban, hogy terv szerint zajlik a biztonsági zóna létrehozása az orosz határok mentén, illetve hogy Európa a felelős azért, hogy nem sikerült leállítani a harci cselekményeket Ukrajnában.
 

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

Orosz befolyás gyanúja merült fel a cseh választás előtt

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Formába lendültek a tőzsdék, meglett az újabb történelmi csúcs

Formába lendültek a tőzsdék, meglett az újabb történelmi csúcs

Hiába állt le az amerikai kormányzat, a tengerentúli részvénypiacok a kezdeti esésből felpattanva végül emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést. A pozitív momentum a világ más részein is megfigyelhető, Ázsiában is emelkedtek a piacok, különösen a dél-koreai tőzsde, amelyet a Samsung és az SK Hynix ralija húzott történelmi csúcsra. Ami Európát illeti, itt is kitart az emelkedés, a nyitástól távolodva egyre nagyobb rali alakul ki az európai piacokon, beleértve a magyar tőzsdét is. Az USA-ban ma is új rekordok dőltek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók

Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók

Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Jihad Al-Shamie, a 35-year-old British man of Syrian descent, is named as the synagogue attacker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 22:35
Eddigi leghosszabb távú szerződését írta alá Magyarország cseppfolyósított földgáz beszerzéséről – a nap hírei
2025. október 2. 21:24
Kocsis Máté elmondta, kik alkothatták meg "Zsolt bácsi" karakterét
×
×
×
×