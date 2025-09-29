ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.93
usd:
333.37
bux:
99223.91
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: S1500/YouTube

Ha ez bejön, Kínának szinte végtelen mennyiségű energiája lesz

Infostart

A jelszó: S1500. A légi szélturbina jelentős lépés a megújuló energiaforrások terén.

Új korszak nyílhat a világ energiaellátása terén, miután Kína rájött, hogyan tud szinte végtelen energiát termelni. Találmányát be is mutatta: a hatalmas S1500 egy hatalmas légi szélturbina.

A gépezet - mint a PCW cikkéből kiderül -, gyorsan telepíthető, és akár 25 évig is működhet. Különösen hasznos lehet nehezen elérhető területeken.

Kína a 60 méter hosszú, 40 méter széles, 40 méter magas szerkezet tesztjét is végrehajtotta már a Hami sivatagi térségben, Hszincsiangban, így kiderült az is, hogy viharban is kiválóan repül.

A turbina a magaslégköri szelek folyamatos erejét hasznosítja, az így termelt áramot egy kábel vezeti le a felszínre. A gépben tizenkét, egyenként 100 kilowattos generátora összesen 1,2 megawattnyi villamos energiát termel.

Kezdőlap    Tech    Ha ez bejön, Kínának szinte végtelen mennyiségű energiája lesz

kína

energia

s1500

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zelenszkij szerint a Kreml is célpont – nem maradt el az orosz válasz

Zelenszkij szerint a Kreml is célpont – nem maradt el az orosz válasz
A Kreml illetékeseit nem izgatja az ukrán elnök figyelmeztetése, miszerint jobb, ha megtudják, hogy hol vannak az óvóhelyek. Volodimir Zelenszkij a Kijevet és Zaporizsjét ért súlyos orosz légicsapások után beszélt erről a hétvégén. Időközben Ukrajna kitartóan támadja az orosz olajfinomítókat, ami miatt fejadagokat vezettek be és jócskán megdrágult az üzemanyag.
 

Beindulhatnak az ukránok, már nincsenek „védett területek” Oroszországban

Szőlő utcai ügy: a DK azonnali válaszokat követel, Rogán Antal kitervelt rágalomhadjáratról beszél

Szőlő utcai ügy: a DK azonnali válaszokat követel, Rogán Antal kitervelt rágalomhadjáratról beszél

Arató Gergely Semjén Zsoltnak, Gulyás Gergelynek, Orbán Viktornak, Tuzson Bencének és a legfőbb ügyésznek is írásbeli kérdéseket nyújt be, hogy kiderüljön az igazság a javítóintézetben történtekről. Rogán Antal szerint az ukrán és egy másik, nem európai titkosszolgálat állhat a kormányt lejárató akció mögött.
 

Orbán Viktor: félnótás, széllelbélelt emberekből áll az ellenzék

Vezetési tanácsadó szakértőt "igazolt" a Tisza Párt

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn

Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn

Ukrán drónok támadtak egy elektronikai komponenseket gyártó üzemet, amely a támadás következtében kigyulladt. A gyár többek között az orosz hadsereget is ellátja alkatrészekkel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóbeszédében azt mondta, hírszerzési információik szerint Oroszország az úgynevezett „árnyékflotta” tankerhajóit használja arra, hogy drónokat indítson és működtessen európai országok ellen. Ez magyarázatot adhat a közelmúlt furcsa drónészleléseire. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar gyermek szenved ettől a súlyos problémától: óriási a tanácstalanság

Rengeteg magyar gyermek szenved ettől a súlyos problémától: óriási a tanácstalanság

A gyermekkori táplálkozási nehézségek hosszú távú problémákat okozhatnak a gyermek fejlődésében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to push new peace plan in talks with Netanyahu

Trump to push new peace plan in talks with Netanyahu

The US president has talked up prospects of an agreement, but Netanyahu said it was not finalised - and Hamas say they haven't been sent the proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 14:18
Gulyás Gergely: Magyarország tükörválaszt adott Ukrajnának
2025. szeptember 29. 11:48
Az idei ősz leghidegebb éjszakáján vagyunk túl
×
×
×
×