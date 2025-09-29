Ha ez bejön, Kínának szinte végtelen mennyiségű energiája lesz

Új korszak nyílhat a világ energiaellátása terén, miután Kína rájött, hogyan tud szinte végtelen energiát termelni. Találmányát be is mutatta: a hatalmas S1500 egy hatalmas légi szélturbina.

A gépezet - mint a PCW cikkéből kiderül -, gyorsan telepíthető, és akár 25 évig is működhet. Különösen hasznos lehet nehezen elérhető területeken.

Kína a 60 méter hosszú, 40 méter széles, 40 méter magas szerkezet tesztjét is végrehajtotta már a Hami sivatagi térségben, Hszincsiangban, így kiderült az is, hogy viharban is kiválóan repül.

A turbina a magaslégköri szelek folyamatos erejét hasznosítja, az így termelt áramot egy kábel vezeti le a felszínre. A gépben tizenkét, egyenként 100 kilowattos generátora összesen 1,2 megawattnyi villamos energiát termel.