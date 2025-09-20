Szép lassan betöltik a kínai iskolások fejébe a mesterséges intelligenciát

Az új tanterv célja a diákok MI-műveltségének fejlesztése, melynek során az iskolák évente legalább nyolc órában oktatják majd a mesterséges intelligencia alapjait, alkalmazási lehetőségeit és felelős használatát. Emellett a tananyag gyakorlati projekteken keresztül ösztönzi majd a kreativitást és a problémamegoldó készségek fejlődését - áll a jelentésben.

Az oktatásért felelős pekingi hatóságok közlése szerint az MI-oktatásnak nemcsak ismeretátadásról kell szólnia, hanem élményalapú tanulási helyzeteken keresztül kell lehetőséget adnia a diákoknak a technológia felfedezésére és alkalmazására - mondták.

A jelentés szerint több iskola saját fejlesztésű, többszintű oktatási modellt alkalmaz, míg más intézmények vállalati együttműködésekkel bővítik az oktatást, például a kínai főváros gazdaság-technológiai övezetében helyi technológiai cégekkel dolgozik együtt, lehetővé téve a tanulók számára, hogy közvetlenül megismerkedhessenek különféle technológiákkal.

A kínai államtanács augusztusban fogadta el az úgynevezett "MI+" programot, amely integrálja az oktatást a technológiával, ezáltal támogatja az ember-MI együttműködésen alapuló oktatási modellek fejlesztését, és a kompetencialapú nevelés előtérbe helyezését.

A kínai oktatási minisztérium májusban irányelveket adott ki a mesterséges intelligencia iskolai alkalmazásáról, amelyek célja a technológia túlhasználatának megelőzése. A dokumentum tiltja a többi között az MI által generált tartalmak házi feladatként vagy vizsgamunkaként történő benyújtását.

Kínai szakértők szerint azonban az MI-oktatás jelenleg kísérleti szakaszban van, és további országos szintű tervezésre van szükség a hatékony, kiegyensúlyozott tantervek kidolgozásához.