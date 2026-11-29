Bár a fogászati implantátumok tartós megoldást jelentenek a hiányzó fogak pótlására, az érintettek 10–20 százalékánál idővel egy agresszív állkapocs-fertőzés és csontpusztulás, úgynevezett periimplantitis alakul ki – írta a Rutgers Fogorvostudományi Iskola a PNAS Nexus című szakfolyóiratban megjelent tanulmányára hivatkozva egy magyar Facebook-oldal szakértője..

Míg a saját fogak ínygyulladását az antibiotikumok és a tisztítás általában megszünteti, addig az implantátumoknál ugyanazok a gyógyszerek az esetek kevesebb mint felében hatásosak.

Mi történik az íny alatt?

Az elmúlt két évtizedben a kutatók elsősorban a baktériumokat vizsgálták, a mostani tanulmány azonban magára az implantátum anyagára összpontosított. A szakemberek kimutatták, hogy a műgyökér felületén megtelepedő baktériumok savas réteget képeznek, amely lassan marja a titánt, és több milliárd, a vörösvértestnél is kisebb fémrészecskét szabadít fel.

Az íny belsejében ezeket a parányi fémforgácsokat bakteriális méreganyag vonja be, így az immunrendszer falósejtjei veszélyes,

hatalmas kórokozónak nézik és bekebelezik őket.

Mivel azonban a fémet nem tudják megemészteni, az immunsejtek tartós gyulladásos állapotba kerülnek: olyan anyagokat bocsátanak ki, amelyek lebontják a környező állkapocscsontot, miközben elveszítik a képességüket, hogy a valódi baktériumokat elpusztítsák – a laboratóriumi tesztekben kevesebb mint feleannyi kórokozót tudtak ártalmatlanná tenni.

A kutatók azonosították a sejtekben azt a speciális fehérjecsatornát is, amelyet a titánrészecskék beindítanak: egérkísérletekben ennek kikapcsolásával sikerült megakadályozni a csontpusztulást és helyreállítani az immunrendszer védekezőképességét, ami a jövőben új célzott gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethet.

Gyakorlati tanács az implantátummal élőknek

A tanulmány szerzői szerint azok számára, akiknek már van fogászati implantátumuk, a legerősebb védelmet a rendszeres szakorvosi vagy dentálhigiénikusi tisztítás jelenti, ám nagyon nem mindegy, milyen eszközzel végzik a kezelést. Korábban sok rendelőben a természetes fogaknál megszokott fém fogkőeltávolítókkal kaparták meg az implantátumok nyakát is – a kutatások azonban igazolták, hogy a fém eszközök megkarcolják a titánt, részecskéket szakítanak le róla, és ezzel maguk is beindíthatják vagy felgyorsíthatják a gyulladást. Emiatt implantátumok esetében kizárólag a felületet nem sértő, kíméletes (például műanyag, szénszálas vagy speciális homokfúvásos) tisztítási eljárások alkalmazása javasolt