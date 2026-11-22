Az egyetem a napokban kiadott közleményben hangsúlyozta, hogy a felfedezés hozzájárul a kontinens földtani múltjának és a földi élet evolúciójának alaposabb megismeréséhez.

A Earth and Planetary Science Letters című folyóiratban közölt tanulmányban az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) és a német GFZ Földtudományi Kutatóközpont kutatói olyan hatalmas, ősi hegyvonulatok maradványait azonosították, amelyek a Gondwana szuperkontinens kialakulása során, 650 és 450 millió évvel ezelőtt keletkeztek.

A kutatók szerint a hegyvonulatok akkor keletkeztek, amikor az Antarktisz összeütközött Indiával és Afrikával, amit a szakemberek a kontinenst érintő legnagyobb hegyképződési folyamatnak neveztek.

Az Antarktisz területének több mint 99,5 százalékát vastag jégtakaró borítja, ami megnehezíti geológiai történetének feltárását. A kontinens múltjának rekonstruálásához a kutatók az antarktiszi kontinentális perem mentén lerakódott üledékekből származó 1712 apró cirkonkristályszemcsét elemeztek. A minták vizsgálatából meg tudták állapítani a kőzetek korát és kémiai összetételét, amelyekből származnak, valamint következtethettek belőle a geológiai folyamatokra is, amelyek során keletkeztek.

Ian Campbell, az ANU emeritus professzora, a tanulmány egyik társszerzője rámutatott: "aligha lehetett véletlen, hogy a Föld drámai fejlődési szakasza egybeesik a Föld legfontosabb hegyképződési időszakával, a Gondwana szuperhegységeinek kialakulásával és eróziójával". A hegységképződés idején jelentek meg az első szilárdvázú élőlények mintegy 539 millió évvel ezelőtt, és 10-30 millió évvel később zajlott le a kambriumi robbanás is, amikor ugrásszerűen megnőtt az állatvilág fajgazdagsága, az ökoszisztémák összetettsége és populációja – magyarázta.

A kutatók megállapították, hogy a Gondwana szuperhegységeinek gyors eróziója csökkentette a légköri szén-dioxid-szintet, növelte az oxigénkoncentrációt, és tápanyagokkal látta el az óceánokat, ami kedvező feltételeket teremtett az élővilág elterjedéséhez és az evolúció felgyorsulásához.