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starship spacex 2025. 01. 16.
Nyitókép: X/SpaceX

Történelmet írt a SpaceX, épségben visszatért a Starship

Infostart

Az első fokozatnál nem sikerült, de a másodiknál minden rendben ment.

Több mint 22 órás repülés után épségben visszatért az indítóállásra a Starship - ez volt az első alkalom, hogy az óceánra szállt le az űrhajó.


Előzőleg a rakétarendszer első fokozatával ugyanez a művelet nem sikerült. Néhány percnyi repülés után a Super Heavy irányítási, navigációs és ellenőrzési hiba miatt magától leállt. A SpaceX úgy döntött, hogy a rakétát, amelyet három korábbi repülés alkalmával már sikerült visszavezetni a Földre, az indítóállomás közelében a Mexikói-öböl vizébe hagyják zuhanni, ahol felrobbant.

A Starship űrhajó viszont rendben Föld körüli pályára állt, ahol a cég Starlink műholdas internethálózatának bővítését szolgáló 26 műholdat helyezett pályára. Ez volt a Starship eddigi leghosszabb repülése, és a második alkalom, amikor a SpaceX megarakétája űreszközöket állított Föld körüli pályára.

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