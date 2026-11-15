Történelmet írt a SpaceX, épségben visszatért a Starship

Több mint 22 órás repülés után épségben visszatért az indítóállásra a Starship - ez volt az első alkalom, hogy az óceánra szállt le az űrhajó.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026



Előzőleg a rakétarendszer első fokozatával ugyanez a művelet nem sikerült. Néhány percnyi repülés után a Super Heavy irányítási, navigációs és ellenőrzési hiba miatt magától leállt. A SpaceX úgy döntött, hogy a rakétát, amelyet három korábbi repülés alkalmával már sikerült visszavezetni a Földre, az indítóállomás közelében a Mexikói-öböl vizébe hagyják zuhanni, ahol felrobbant.

A Starship űrhajó viszont rendben Föld körüli pályára állt, ahol a cég Starlink műholdas internethálózatának bővítését szolgáló 26 műholdat helyezett pályára. Ez volt a Starship eddigi leghosszabb repülése, és a második alkalom, amikor a SpaceX megarakétája űreszközöket állított Föld körüli pályára.